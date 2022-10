Rusii construiesc fortificații puternice în Lugansk. 'Dinții de dragon' pot fi văzuți din satelit (Foto)

Imaginile din satelit din regiunea Lugansk au surprins forțele ruse în timp ce construiesc „dinți de dragon”, tactică din al Doilea Război Mondial pentru a-și consolida linia de apărare.

Linia defensivă este formată din două rânduri de „dinți de dragon”, fiind urmate de tranșee posibil construite pentru oprirea vehiculelor de luptă. Ultimul rând al apărării este construit din pozițiile de tragere pentru infanterie și tancuri.

„Dinții de dragon” sunt fortificații de mici dimensiuni din beton armat construite pentru prima oară în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a încetini tancurile și a le „îndruma” spre zone pregătite unde să fie bombardate cu arme antitanc.

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



