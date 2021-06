Luis Enrique crede că echipa lui a fost mai bună decât Polonia: 'Poate că am fost mai buni, dar nu a fost suficient ca să câştigăm'

Selecţionerul Spaniei, Luis Enrique, crede că echipa lui a fost mai bună decât Polonia, dar nu atât de bună încât să câştige meciul din Grupa E a Euro-2020, potrivit news.ro.

"Speram că vom avea mai mult control şi că ne vom crea mai multe oportunităţi de a marca, dar nu am reuşit. Adesea rezultatul ascunde lucruri şi atunci când nu este pozitiv trebuie să analizezi meciul în profunzime. Chiar am nevoie să mă uit din nou la meci şi să-l analizez în profunzime. Sentimentele nu sunt cele mai bune, clar. Poate că am fost mai buni, dar nu a fost suficient ca să câştigăm. Ei au fost curajoşi, au căutat să ne preseze. Nu şi-au creat multe ocazii, dar au marcat la cea pe care au avut-o. Am încercat foarte mult, dar nu am reuşit să obţinem o victorie. Mi-aş fi dorit ca jucătorii care au intrat pe parcurs să-mi fi dat mai mult, dar sunt ei cei care se concentrează cel mai mult pentru a face bine. Egalul înseamnă că putem termina chiar pe primul loc dacă vom câştiga împotriva Slovaciei şi o victorie ne asigură calificarea. Nimeni nu a spus că va fi uşor. Este păcat că nu am reuşit să înscriem mai mult, dar şi adversarul merita să marcheze", a spus Luis Enrique, potrivit marca.com.

Reprezentativa Spaniei a remizat, sâmbătă seară, scor 1-1, cu selecţionata Poloniei, într-un meci disputat pe Stadionul La Cartuja din Sevilla, în grupa E a Campionatului European.

Au marcat: Morata ’25 / Lewandowski ‘54. Gerard Moreno a ratat în minutul 57 un penalti.