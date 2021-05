Luis Lazarus revine în forță, după ce s-a vindecat: Prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul!

Luis Lazarus pare să fi trecut peste problemele de sănătate și revine în prim plan. Acesta a postat un mesaj pe Facebook și o fotografie cu el, pentru a demonstra că este totul în regulă.

”VIN, cum am promis ! La 20.00, live, pe RTV! Forța PATRIA! Cum “oamenii mari se cunosc din ... gesturile mici”! Cum oamenii mici vor sa fie mari, dar ii trădează caracterul! Cum “prostul, dacă nu-i fudul, parca nu e prost destul”! Cum orice ratat, in meseria lui, devine politician, dar ratații din politica, care sunt de doua ori ratati, in mod iremediabil sunt de nerecuperat!”, scrie Luis Lazarus.