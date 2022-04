'Lumea ca teatru' de Ştefan Câlţia, va fi scoasă la vânzare la preţul estimativ de 35.000-55.000 de euro

Lucrarea "Lumea ca teatru" de Ştefan Câlţia, probabil cea mai mare operă a artistului apărută pe piaţa de artă, va fi scoasă la vânzare la preţul estimativ de 35.000-55.000 de euro la licitaţia de artă contemporană organizată pe 17 mai de Casa Artmark, conform Agerpres.

Între lucrările semnate de Ştefan Câlţia şi scoase la vânzare la licitaţie se mai numără "Fata cu papagal", la preţul estimativ de 20.000-35.000 de euro, şi "Clovn cu papagal", la 3.000-5.000 de euro.În catalogul licitaţiei se mai află lucrările "Le sarcophage bleu" de Horia Damian, la 30.000-50.000 de euro, "Blocuri noi" de Corneliu Baba, la 15.000-25.000 de euro, "Hommage a Picasso" de Alexandru Ţipoia, la 25.000-35.000 de euro, "Peisaj cu zebră teleghidată" de Andrei Cădere, la 8.000 de euro. Cel mai mai aşteptat artist român contemporan în licitaţiile publice de artă, Adrian Ghenie, este prezent cu portretul "Stephane Mallarme", realizat în tehnica serigrafiei unui colaj şi care face parte din ciclul "Nevermore". Lucrarea, semnată şi numerotată, are un preţ estimativ de 1.000-1.800 de euro. O lucrare din seria "Nevermore", realizată în aceeaşi tehnică, a fost adjudecată în noiembrie 2021 la o licitaţie Artmark la 17.000 de euro.Licitaţia cuprinde şi loturi de artă digitală, realizate de artişti contemporani români ori străini, în format NFT. Pentru licitaţia Artmark artistul Latifundiar a creat "Dimineaţă pe Lacul Morii", care are preţul de pornire de 600 de euro, iar Obie Platon semnează "I against I", ce porneşte în licitaţie tot de la 600 de euro.Cele 183 de opere de artă contemporană pot fi vizionate online pe artmark.ro sau la Palatul Cesianu-Racoviţă, în regim gratuit, de luni până duminică, în intervalul orar 10,00-20,00.Sesiunea cuprinde şi o secţiune caritabilă dedicată Asociaţiei Help Autism.