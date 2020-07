Lungmetraje semnate Andrei Konchalovski, Michel Franco şi Chloé Zhao, în competiţie la Festivalul de Film de la Veneția

Lungmetraje semnate de Andrei Konchalovski, Michel Franco şi Chloé Zhao se numără între producţiile selectate în competiţia celei de-a 77-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, care va avea loc în luna septembrie, potrivit news.ro.

Filme „de peste tot din lume”, din mai mult de 50 ţări, au fost alese în selecţia de anul acesta, a precizat marţi Alberto Barbera, directorul festivalului. El a adăugat că este posibil ca alte titluri să fie anunţate, ca filme invitate, în următoarele săptămâni.

În competiţie au fost selectate 16 lungmetraje: „In Between Dying”, de Hilal Baydarov (Azerbaidjan, SUA), o adevărată supriză, aşa cum l-a numit Barbera, „Le Sorelle Macaluso”, de Emma Dante (Italia), „The World to Come”, de Mona Fastvold (SUA), cu Casey Affleck în distribuţie, „Nuevo Orden”, de Michel Franco (Mexic, Franţa), „cel mai ambiţios film al lui”, „Amants”, de Nicole Garcia (Franţa), „Laila in Haifa”, de Amos Gitai (Israel, Franţa), „Dear Comrades”, de Andrei Konchalovski (Rusia), „Wife of a Spy”, de Kiyoshi Kurosawa (Japonia), „Sun Children”, de Majid Majidi (Iran), „Pieces of a Woman”, de Kornel Mundruczo (Canada, Ungaria), „Miss Marx”, de Susanna Nicchiarelli (Italia, Belgia), „Padrenostro”, de Claudio Noce (Italia).

Lista continuă cu: „Never Gonna Snow Again”, de Malgorzata Szumowska şi Michal Englert (Polonia, Germania), „The Disciple”, de Chaitanya Tamhane (India), „And Tomorrow The Entire World”, de Julia Von Heinz (Germania, Franţa), şi „Nomadland”, de Chloé Zhao, cu Frances McDormand în rol principal.

Filmul grec „Mila”, de Christos Nikou, va deschide secţiunea competiţională Orizzonti.

Au mai fost selectate: „La Troisieme Guerre”, de Giovanni Aloi (Franţa), „Milestone”, de Ivan Ayr (India), „The Wasteland”, de Ahmad Bahrami (Iran), „The Man Who Sold His Skin”, de Kaouther Ben Hania (Tunisia, Franţa, Germania, Belgia, Suedia), cu Monica Belluci în distribuţie, „I Predatori”, de Pietro Castellitto (Italia), „Mainstream”, de Gia Coppola (SUA), nepoata cineastului Francis Ford Coppola, „Genus Pan”, de Lav Diaz (Filipine), „Zanka Contact”, de Ismael El Iraki (Franţa, Maroc, Belgia), „Guerra e Pace”, de Martina Parenti şi Massimo D’Anolfi (Italia, Elveţia), „La Nuit Des Rois”, de Philippe Lacote (Coasta de Fildeş, Franţa, Canada), „The Furnace”, de Roderick Mackay (Australia), „Careless Crime”, de Shahram Mokri (Iran), „Gaza Mon Amour”, de Tarzan Nasser şi Arab Nasser (Palestina, Franţa, Germania, Portugalia, Qatar), „Selva Tragica”, de Yulene Olaizola (Mexic, Franţa, Columbia), „Nowhere Special”, de Uberto Pasolini (Italia, România, Marea Britanie), „Listen”, de Ana Rocha De Sousa (Marea Britanie, Portugalia), „The Best is Yet to Come”, de Wang Jing (China), şi „Yellow Cat”, de Adilkhan Yerzhanov (Kazahstan, Franţa).

În cadrul Orizzonti vor concura şi şase scurtmetraje.

„The Duke”, de Roger Michell (Marea Britanie), cu Helen Mirren în distribuţie, „Night in Paradise”, de Park Hoon-Jung (Coreea de Sud), „Mandibules”, de Quentin Dupieux (Franţa, Belgia), „Love After Love”, de Ann Hui (China) şi „Assandira”, de Salvatore Mereu (Italia) se numără între cele opt lungmetraje de ficţiune care vor fi proiectate în afara concursului.

Între cele 11 documentare care vor fi prezentate în afara competiţiei se numără „Sportin’ Life”, de Abel Ferrara (Italia), „Crazy, Not Insane”, de Alex Gibney (SUA), „Greta”, de Nathan Grossman (Suedia), „Salvatore – Shoemaker of Dreams”, de Luca Guadagnino (Italia), „Final Account”, de Luke Holland (Marea Britanie), „La Verità Su La Dolce Vita”, de Giuseppe Pedersoli (Italia), „Molecole”, de Daniele Segre (Italia), „Narciso Em Ferias”, de Renato Terra şi Ricardo Calil (Brazilia), şi „Hopper/Welles”, de Orson Welles (SUA).

Proiecţii speciale vor fi organizate pentru „30 Monedas – Episodul 1”, de Alex De La Iglesia (Spania), „Princesse Europe”, de Camille Lotteau (Franţa), şi „Omelia Contadina”, de Alice Rohrwacher şi Jr (Italia).

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia este programată să debuteze pe 2 septembrie, cu proiecţia filmului „Lacci”, regizat de Daniele Luchetti, proeictat în afara competiţiei, şi se va încheia pe 12 septembrie.

Actriţa australiană Cate Blanchett va prezida juriul internaţional. Ei îi vor sta alături regizoarele şi scenaristele Veronika Franz (Austria) şi Joanna Hogg (Marea Britanie), scriitorul Nicola Lagioia (Italia), cineaştii Christian Petzold (Germania) şi Cristi Puiu (România) şi actriţa Ludivine Sagnier (Franţa).

Juriul va acorda trofeele Leul de Aur, Leul de Argint - Marele premiu al juriului, Leul de argint - regie, Coppa Volpi pentru cel mai bun actor, Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă, trofeul pentru scenariu, un premiu special şi premiul „Marcello Mastroianni” pentru tineri actori.

Cât priveşte secţiunea Orizzonti, juriul va fi prezidat de regizoarea franceză Claire Denis, iar cel care va acorda premiul „Luigi De Laurentiis” pentru debut va fi condus de regizorul italian Claudio Giovannesi.