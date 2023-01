Lungmetrajul SF 'Everything Everywhere All at Once', marele învingător la gala Critics Choice Awards 2023

Lungmetrajul SF "Everything Everywhere All at Once", în care Michelle Yeoh interpretează o mamă imigrantă care salvează multiversul, a fost marele învingător la gala Critics Choice Awards 2023, informează nytimes.com.

Cea de-a 28-a ediţie a galei Critics Choice Awards a avut loc duminică seară la hotelul Fairmont Century Plaza din Los Angeles şi a fost prezentată de Chelsea Handler. Lungmetrajul "Everything Everywhere All at Once", care primise cele mai multe nominalizări, 14, a câştigat duminică seară premiul Critics Choice pentru cel mai bun film al anului, potrivit Agerpres.

După victoria de ieri, această peliculă SF se alătură filmelor "The Fabelmans" (care a câştigat recent Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic) şi "The Banshees of Inisherin" (câştigătorul Globului de Aur pentru cea mai bună comedie-musical) pe lista celor trei producţii care s-au impus în primele gale majore din actualul sezon al premiilor hollywoodiene.

Aceste producţii sunt totodată singurele trei filme care au primit nominalizări săptămâna trecută în categoriile majore ale premiilor decernate de sindicatele producătorilor, regizorilor şi actorilor de la Hollywood. Galele PGA, DGA şi SAG vor avea loc abia spre sfârşitul lunii februarie, iar câştigătorii lor ar putea să triumfe apoi şi la gala Oscarurilor, aşa cum s-a întâmplat anul trecut cu filmul "CODA", după ce a câştigat premiile PGA şi SAG.

"Everything Everywhere All at Once", regizat de Daniel Scheinert şi Daniel Kwan, a fost premiat duminică seară la gala Critics Choice Awards şi pentru regie, montaj şi scenariu original.

Deşi Michelle Yeoh a pierdut premiul decernat în categoria "cea mai bună actriţă", un coleg al ei din distribuţia acestei pelicule, Ke Huy Quan, a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Brendan Fraser s-a impus la categoria "cel mai bun actor" datorită interpretării sale din filmul "The Whale", în timp ce Cate Blanchett, protagonista filmului "Tar", a câştigat premiul Critics Choice pentru cea mai bună actriţă.

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar i-a revenit în acest an Angelei Bassett pentru evoluţia sa din "Black Panther: Wakanda Forever".

Cel mai bun film străin a fost desemnat lungmetrajul indian "RRR".

În domeniul producţiilor de televiziune, premiile Critics Choice din categoriile principale au fost câştigate în acest an de "Better Call Saul" şi "Abbott Elementary", care s-au impus la categoriile "cel mai bun serial TV dramatic", respectiv "cel mai bun serial TV de comedie".

Organizatorii galei au atribuit şi două premii speciale: Janelle Monae a primit SeeHer Award, iar actorul Jeff Bridges a fost recompensat cu premiul pentru întreaga carieră.