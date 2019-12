Lungmetrajul 'The Favorite', desemnat cel mai bun film european la premiile Academiei de Film Europene

Lungmetrajul ''The Favorite'', în regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnat cel mai bun film european în cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizată sâmbătă seară în Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

În aceeaşi categorie au mai fost nominalizate producţiile ''An Officer and a Spy'' (Franţa, Italia), regia Roman Polanski, ''Les Miserables'' (Franţa), regia Ladj Ly, ''Pain and Glory'' (Spania), regia Pedro Almodovar, ''System Crasher'' (Germania), regia Nora Fingscheidt, şi ''The Traitor'' (Italia, Germania, Franţa, Brazilia), regia Marco Bellocchio.

În 2018, cel mai bun film european a fost desemnat lungmetrajul "Cold War", regizat de Pawel Pawlikowski.

Fondată în 1988, Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.600 de profesionişti din industria cinematografică şi are drept scop promovarea filmului european.