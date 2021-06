Luptă mare în Liga I - Încă un club de tradiție își anuntă pretențiile și un buget pe măsură

Primarul municipiului Piteşti, Cristian Gentea, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că bugetul clubului de fotbal FC Argeş va depăşi 3 milioane de euro, iar obiectivul în noua ediţie a Ligii I va fi calificarea în play-off.

"Eu sper ca pe 30 iunie să intrăm în Consiliul Local cu 6 milioane de lei. Dar bugetul clubului FC Argeş nu va fi sub 3 milioane de euro... iar cu ce primim din drepturile TV, cu ce vin şi membrii fondatori ne ducem la această sumă. Suntem însă şi cu două firme mari în negocieri, o multinaţională şi o firmă de pariuri, şi ne dorim ca sponsorul de pe faţa tricourilor să vină cu 300-350.000 de euro. Deci în total sper să ajungem undeva la 3,4 sau 3,5 (n.r. - milioane de euro). Sezonul trecut am fost revelaţia campionatului, a spus toată lumea asta, iar acum obiectivul este unul singur, play-off-ul. Şi sunt sigur că vom fi în primele şase echipe. Nu va fi uşor, dar nici anul trecut nu a fost uşor", a afirmat Gentea.

El a explicat că până la debutul Ligii I vor mai veni 3-4 jucători şi a subliniat că antrenorul Andrei Prepeliţă şi-a prelungit contractul cu FC Argeş."Lotul nu este complet, staff-ul tehnic aşteaptă încă 3-4 jucători, adică 1-2 atacanţi, un mijlocaş central şi un fundaş stânga. Dar perioada de transferuri este abia la început. Azi antrenorul Andrei Prepeliţă semnează prelungirea contractului, pentru că ne dorim continuitate şi stabilitate la nivelul staff-ului tehnic", a spus el.Comentând promovarea formaţiei CS Mioveni, Cristian Gentea a menţionat că şi-ar fi dorit ca judeţul Argeş să aibă doar o singură echipă puternică în Liga I."Eu am spus de nenumărate ori că Argeşul nu e un judeţ care să-şi permită să aibă două echipe în Liga I. Eu aşa aş fi văzut, să facem o echipă foarte puternică pe care să o susţinem toţi, iar cealaltă să rămână echipa a doua care să crească jucători pentru prima. Rivalităţile din judeţul Argeş sunt însă cunoscute foarte bine", a adăugat primarul.Managerul general al clubului FC Argeş, Ion Vlădoiu, a declarat la rândul său că noul obiectiv al echipei poate fi atins."Obiectivul nostru va fi play-off-ul anul acesta, este clar. Şi cred că se va realiza. După ce sezonul trecut şi-a îndeplinit obiectivul de a rămâne în Liga I, FC Argeş a devenit mult mai puternică prin aducerea acestor noi jucători pe care eu îi consider senzaţionali. Am un mare respect faţă de Cristi Tănase, mă bucur enorm că s-a întors acasă. Sunt convins că el va deveni un lider", a spus el.Prezent la conferinţa de presă, antrenorul Andrei Prepeliţă este convins că formaţia sa va fi mai puternică decât în precedentul sezon."Le mulţumesc celor 13 jucători de care ne-am despărţit şi le urez bun venit jucătorilor noi. Am urmărit noile achiziţii, sunt jucători verificaţi, şi consider că împreună, cu încredere şi multă muncă, putem fi o echipă mult mai puternică faţă de anul trecut. Perioada de transferuri este însă la început şi ne vom întări în continuare", a explicat Prepeliţă.