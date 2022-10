VIDEO -Lupte grele în jurul orașului Bakhmut din estul Ucrainei. Rușii înaintează după ce au concentrat trupele speciale din Grupul Wagner

Ucrainenii și rușii duc lupte grele în preajma orașului Bakhmut din estul Ucrainei. Localitatea este controlată de ucraineni și are o valoare importantă din punct de vedere strategic și simbolic, notează mediafax.

Militarii ruși bombardează intens orașul din estul Ucrainei și se apropie treptat de de periferiile localității.

Orașul a rămas în mâinile ucrainenilor în timpul războiului, în pofida obiectivului Moscovei de a captura întreaga regiune Donbas de la granița cu Rusia. Asaltul din jurul Bakhmut demonstrează dorința lui Vladimir Putin de a obține câștiguri vizibile după săptămâni de eșecuri clare în Ucraina, potrivit Sky News.

Rusia lovește Bakhmut cu rachete de mai bine de cinci luni. Asaltul a fost accelerat după ce rușii i-au forțat pe ucraineni să se retragă din Luhansk în iulie.

Săptămâna aceasta, președintele Ucrainei a declarat că asaltul Rusiei asupra Bakhmut expune „nebunia" Moscovei. Armata ucraineană trage cu mortiere și artilerie grea pentru a respinge forțele rusești, care au ajuns la mai puțin de 5 kilometri distanță, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului din Washington.

Cucerirea Bakhmut ar rupe liniile de aprovizionare ale Ucrainei și ar deschide o rută pentru ca forțele rusești să avanseze spre Kramatorsk și Sloviansk, bastioane ucrainene cheie în provincia Donețk.

În plus, Rusia are nevoie de o victorie la Bakhmut, pentru a compensa pierderile suferite în regiunea nord-estică a Harkovului și deteriorarea poziției sale în Herson.

Russian infantry neat Bakhmut. Destroyed ????????BMP-2 pic.twitter.com/WlX1gfE63a — Paul Jawin (@PaulJawin) October 27, 2022

One of countless Russian assaults in Bakhmut ended in another of the countless failures. That Wagner mercenary survived but is now a POW. #Ukraine #Bakhmut pic.twitter.com/gwCrendq5P — (((Tendar))) (@Tendar) October 20, 2022