Luptele interne din TVR pentru conducerea televiziunii! Dezvăluirile lui Ionuț Cristache: 'Nu cumva poate fi încadrat la trafic de influență?'

Jurnalistul TVR, Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii România 9, prezintă luptele interne din TVR pentru conducerea instituției. El spune că o parte din colegii săi au ajuns să-i promoveze pe unii politicieni strict din interes personal, pentru a le intra sub piele greilor zilei care contează și au un cuvânt de spus în instituție.

„Bula(i) de la USR cere desfiintarea TVR ca daca TVR nu a ajuns la USR nu e buna de nimic, nu mai poate fi reformata si trebuie inchisa! Treaba lui daca atat intelege!Dar nu pot sa nu observ o ironie din interiorul institutiei pe care foarte multa lume a sesizat-o in aceste zile si pe care v-o impartasesc si voua pentru ca este mult prea tare! Asadar, BREAKING NEWS!

De cand cu noua coalitie de guvernare cativa “colegi” au facut poteca la USR si cu precadere la Bula(i)! Merg, ma rog, mergeau la Bula(i)ca la Pasa! Si-i turnau vrute si nevrute si se vaitau si se jeleau si veneau si cu solutia la napasta! Ei! Ei erau SOLUTIA! Ei aveau sa salveze TVR daca vor fi numiti Presedinte al Televiziunii! Si nu doar atat, n-au incercat doar cu vorba ci si cu fapta! Pentru a-si dovedi loialitatea si devotamentul au pus la bataie emisiunile Postului Public pe care le produc sau prezinta!Si au inceput sa curga ode pentru USR! Erau emisiuni fluviu, construite doar in jurul ministrilor USR sau a celor din conducerea partidului! Si uite asa, pe masura ce oda crestea, crestea si promisiunea si “colegii” se faleau din ce in ce mai zgomotos prin curtea TVR cum sunt pe “lista scurta” a USR! Mergeau pana intra-acolo incat “sechestrau” invitatii de la alte emisiuni care putea sa puna o vorba buna pentru viitoarea conducere, antamau interviuri si blocau interviuri, inclusiv pentru alte productii doar-doar or ajunge fata in fata cu mai marii USR-PLUS! Pana intr-o zi cand PNL a zis ca e interesat el de TVR! Si lumea lor s-a prabusit! Dar s-au montat repede “colegii”, s-au mobilizat si au luat-o si mai motivati de la capat! A inceput din nou “campania electorala”! Au plecat “colegii” in pelerinaj pe la birourile parlamentare, pe la sedii de partid, au inceput sa-si reseteze editorial emisiunile si sa inchide ode PNL-ului acum, ministrilor si secretarilor de stat liberali! Dupa fiecare interviu “colegii” cereau asistentilor de cabinet “cateva minute cu domnul ministru” si acolo incepea din nou melodia cantata pe vremuri sub balconul USR! Si uita asa, acum sunt pe “lista scurta” a PNL, “colegii”, spun ei mandri! De deontologie nu ne mai impiedicam, dar am totusi o intrebare pentru cei din Comisia de Etica a TVR!? E principial sa tranzactionezi timpii de emisie ai Televiziunii Publice pentru interese personale? E moral sa inviti in emisiuni doar oameni politici care te poti ajuta pe tine sa obtii beneficii personale directe! Pentru ca toata lumea din interior vede asta! Si in final, o intrebare deschisa catre alte institutii ale statului! E legal sa tranzactionezi timpii de emisie ai TELEVIZIUNII PUBLICE doar pentru a-ti negocia sinecuri si avantaje personale, in calitate de jurnalist aflat totusi in slujba cetateanului la TELEVIZIUNEA LUI? Nu cumva poate fi incadrat asta la “trafic de influenta”? Expunere mediatica vs. promovare politica la TELEVIZIUNEA ROMANA!?Cam asa arata TVR in aceste vremuri de REFORMA SI RESETARE! Noi ne revedem maine seara, de la 21.00, la Romania9! Pe curand!”, a spus Ionuț Cristache pe pagina sa de Facebook.

