Luptele și violențele interne continuă în Israel. Aviația a intensificat raidurile în Gaza, în timp ce alte sute de rachete au fost lansate din enclavă (VIDEO)

Israelul este angajat pe două fronturi, intensificând raidurile aeriene împotriva militanţilor islamişti ai Hamas din Fâşia Gaza şi combătând revoltele din oraşele sale cu populaţie mixtă, iudeo-arabă, transmite joi AFP preluat de agerpres.

Air strikes carried out by Israel in Gaza this morning. Death toll rises to 69 including 17 children. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/SMfy78rZLS

La scurt timp după miezul nopţii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat în sudul ţării, la Tel Aviv însă, pentru prima oară de la escaladarea violenţelor luni, şi în nordul Israelului.



Între timp, forţele aeriene israeliene au lovit poziţii ale Hamas din Fâşia Gaza vizând, printre altele, obiective care au legătură cu operaţiunile de contraspionaj ale Hamas, precum şi locuinţa unui comandat al mişcării, Iyad Tayeb.



În Fâşia Gaza, cel mai recent bilanţ al victimelor indică 67 de morţi, inclusiv 17 copii, şi aproape 400 de răniţi.



În tabăra israeliană, numărul morţilor a crescut la şapte.



"Ca represalii pentru raidul asupra turnului Al-Shoruk şi moartea unui grup de lideri", Hamas a lansat miercuri seară peste o sută de rachete spre Israel, dintre care mai multe au fost interceptate de sistemul de apărare antirachetă Domul de fier.

In pictures: Injured Palestinians flock to hospitals in Gaza amid Israel air strikes as night time curfew imposed in city of Lod after nights of unrest pic.twitter.com/zuVhEIBHcE