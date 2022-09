Lupul dacic pe mașinile de Formula 1 ale Scuderiei Ferrari. Mattia Binotto: 'Este o plăcere să ne putem baza pe un partener de încredere precum Bitdefender'

Ferrari și cunoscuta firmă de IT românească, Bitdefender, specializată în securitate cibernetică, au devenit parteneri. Compania fondată în 2001 e deținută de Florin Talpeș, un cunoscut antreprenor român.

„Bitdefender împărtăşeşte cu Scuderia Ferrari o moştenire a excelenţei şi o experienţă demonstrată în construirea de tehnologii inovatoare de ultimă generaţie pentru a obţine rezultate câştigătoare.

Atunci când fiecare secundă contează, doar cele mai avansate maşini câştigă curse pe circuit şi doar cea mai avansată tehnologie are puterea de a preveni, apăra şi răspunde eficient la atacurile cibernetice. Parteneriatul cu Scuderia Ferrari, cea mai emblematică echipă de Formula 1, se potriveşte în mod natural pentru Bitdefender.

Aşteptăm cu nerăbdare să accelerăm notorietatea brandului, în timp ce rămânem concentraţi pe furnizarea de protecţie de ultimă generaţie pentru clienţii noştri din întreaga lume, în materie de securitate cibernetică”, a scris Florin Talpeş, cofondator şi director al Bitdefender

Mattia Binotto, directorul constructorului italian, a oferit la rândul său o reacție după perfectarea parteneriatului cu Bitdefender.

„Suntem încântaţi să fim în acest nou parteneriat cu Bitdefender, cu care împărtăşim valori precum cel mai înalt nivel de eficienţă tehnologică, căutarea excelenţei în performanţă şi o cultură a securităţii.

Este o plăcere să ne putem baza pe un partener de încredere precum Bitdefender, o companie inovatoare şi foarte apreciată pentru profesionalismul şi fiabilitatea sa”, a comentat și Mattia Binotto, directorul Scuderiei Ferrari.

We are pleased to announce the arrival of a new Team Partner ????

Welcome aboard @Bitdefender ???? #essereFerrari ????