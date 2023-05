LYNX Festival, primul eveniment din România dedicat exclusiv filmului documentar şi fotografiei de natură, între 1 şi 5 iunie la Braşov

Proiecţii ale unora din cele mai apreciate documentare despre natură, expoziţii de fotografie, activităţi pentru copii, ateliere de film documentar şi fotografie, invitaţi speciali internaţionali şi întâlniri cu artişti locali sunt surprizele promise de organizatori pentru prima ediţie LYNX Festival, primul festival din România dedicat exclusiv filmului documentar şi fotografiei de natură, potrivit news.ro.

Evenimentul va avea loc la Braşov, în perioada 1-5 iunie, şi este o iniţiativă a Asociaţiei România Sălbatică, alături de Asociaţia FORONA. La prima ediţie, evenimentul va avea intrare liberă la toate proiecţiile şi activităţile din program, în limita locurilor disponibile. Pentru a-şi asigura un loc la proiecţiile documentarelor, care se vor desfăşura la Cinema Astra, publicul interesat îşi poate rezerva un bilet cu valoare zero prin intermediul platformei iabilet: https://bilete.lynxfestival.ro.

Proiectul îşi propune să crească gradul de conştientizare asupra importanţei pe care natura o are în viaţa noastră şi să creeze o oportunitate de întâlnire şi interacţiune între publicul larg iubitor de natură, profesionişti din domeniul filmului şi fotografiei şi reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu.

„Ideea acestui festival a venit în perioada în care am participat cu filmul România Sălbatică la festivalurile de profil la care am fost acceptaţi în selecţiile oficiale. Ne-am dat seama că unele dintre filmele foarte bune care ajung la astfel de evenimente nu vor fi niciodată prezente la noi şi ar fi păcat să nu fie văzute şi de publicul românesc. Alăturarea cu fotografia a venit firesc, mai ales că aceste două domenii se completează reciproc. Chiar dacă suntem la prima ediţie, am reuşit să aducem alături de noi câţiva invitaţi de excepţie, iar împreună cu echipele din cele două asociaţii partenere vom oferi publicului o experienţă vizuală de neratat. Ne dorim ca acest eveniment să se transforme în unul cu tradiţie, iar Lynx Festival să devină un eveniment marcant pentru Braşov.”, a declarat Dan Dinu, directorul artistic al Festivalului.

Programul de proiecţii al primei ediţii LYNX Festival include 10 filme documentare lansate în ultimii doi ani şi apreciate în festivalurile din întreaga lume.

Printre titlurile de anul acesta se numără "Elefantul şi termita/ The Elephant and the Termite" (r. Mark Deeble, Victoria Stone) - câştigător a 2 premii în cadrul Green Screen Festival anul trecut, Din inima Texasului: "O poveste despre viaţa sălbatică/ Deep in the Heart: A Texas Wildlife Story" (r. Ben Masters) - un spectacol vizual îndelung lăudat de criticii americani, "Râsul/ Lynx" (r. Laurent Geslin) - câştigător Grand Prix la Nature Namure FF şi "Profesoara mea, caracatiţa / My Octopus Teacher" (r. Pippa Ehrlich, James Reed) - câştigător al Oscarului în 2021 pentru Cel mai bun documentar, pe lângă numeroase alte premii în marile festivaluri internaţionale.

Cei mici vor fi în centrul atenţiei în cadrul LYNX Festival unde li s-au pregătit numeroase surprize: proiecţie specială de film documentar pentru copii pe 1 iunie, escape tent, unde cei mici vor avea ocazia să lupte pentru salvarea planetei, Quiz cu premii, realizat de România Sălbatică, pentru testarea cunoştinţelor despre natura ţării noastre, precum şi activităţi de birdwatching (observarea păsărilor) şi interpretare a naturii.

Iubitorii de natură şi film documentar vor putea participa în cadrul Festivalului la două evenimente dedicate: un masterclass despre tendinţele din industrie şi importanţa implicării în proiecte de conservare a naturii, precum şi un atelier despre fotografie, susţinut de specialiştii din acest domeniu. În plus, pe toată perioada Festivalului, precum şi după terminarea acestuia, publicul va putea vizita două expoziţii de fotografie despre natură, atât în interior cât şi în aer liber, anunţă organizatorii.

Unul dintre invitaţii speciali de anul acesta este Ellen Windemuth, producător "My Octopus Teacher" şi CEO WaterBear - prima platformă interactivă de streaming dedicată viitorului planetei noastre.