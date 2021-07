VIDEO MĂCEL la o slujbă de înmormântare: Sunt cel 13 morți și peste 50 de răniți, în Irak

Mai multe persoane au fost ucise vineri seară într-un atac comis în timpul unei slujbe de înhumare în Yathrib, oraş situat la circa 45 de kilometri nord de capitala Irakului, Bagdad, potrivit agenţiei de presă publice irakiene INA, care a citat surse din domeniul securităţii, relatează dpa.

Potrivit martorilor, 13 oameni au murit şi cel puţin 50 au fost răniţi, scrie agerpres.ro.

Terorişti ai grupării Stat Islamic au deschis focul cu mitralierele asupra oamenilor şi apoi au fugit, potrivit surselor citate.

Deocamdată nu există o confirmare oficială a numărului persoanelor ucise sau a ceea ce s-a întâmplat.

Incidentul survine la o săptămână şi jumătate după un alt atac asupra unei pieţe din Bagdad în urma căruia cel puţin 30 de oameni au fost ucişi şi peste 50 răniţi.

În ianuarie, 32 de oameni au murit şi 110 au fost răniţi într-un atac terorist în Bagdad. Ambele atacuri au fost revendicate de gruparea Stat Islamic.

A suspected Daesh-linked attacker blows himself up at a funeral procession in the northern Iraqi town of Yathrib, killing at least seven people pic.twitter.com/Kwu7pNJX7D