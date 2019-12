MADR: 'Producția de porumb a scăzut anul acesta cu 9 procente față de anul trecut'

România obţine în acest an o producţie de 16,99 milioane de tone de porumb boabe, în scădere cu aproape 9% (1,67 milioane de tone) faţă de 2018, când a raportat 18,66 milioane de tone, deşi suprafaţa însămânţată a fost mai mare cu 240.000 de hectare, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), potrivit Agerpres.

În 2019, suprafaţa însămânţată cu porumb a depăşit 2,65 milioane hectare, în timp ce anul trecut terenurile cultivate cu porumb au ocupat 2,41 milioane hectare. Randamentul înregistrat la cultura porumbului în acest an a fost de circa 6.500 kg/ha.

Pentru recolta de porumb obţinută anul trecut, de peste 18,6 milioane de tone, Comisia Europeană (CE) a cerut României să-şi revizuiască cifrele, susţinând că a transmis o producţie mai mare faţă de cât a realizat, însă fostul şef de la Agricultură, Petre Daea, a transmis la acea vreme că nu a revizuit nimic, pentru că tot ce a transmis la Bruxelles reprezintă cifrele reale obţinute în România.

Pe de altă parte, la floarea soarelui, România se clasează din nou pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o producţie totală de 3,489 milioane de tone şi un plus de 13,93%, respectiv 426.750 tone, faţă de 2018. Randamentul înregistrat la producţia de floarea soarelui este 2.660 kg/ha.

În 2019, suprafaţa însămânţată cu cu floarea soarelui a fost de 1,31 milioane hectare, în creştere de la 1,007 milioane hectare în anul 2018.

Creşterea suprafeţelor cultivate cu porumb şi floarea soarelui s-a datorat pierderii suprafeţelor însămânţate cu rapiţă din cauza secetei din toamna anului trecut, iar terenurile respective au fost reînsămânţate fie cu floarea soarelui, fie cu porumb.

Conform datelor MADR, în acest an, producţia obţinută la grâu, secară şi triticale a înregistrat un plus de 2,51%, cu 255.399 tone, de la 10,172 milioane de tone anul trecut, la 10,427 milioane de tone în acest an, de pe 2,1 milioane hectare, în timp ce randamentul a fost de 4.700 kg/ha. Cel mai bun randament la grâu s-a obţinut în judeţele Giurgiu - peste 5.800 kg/ha, Satu Mare - 5.700 kg/ha, Brăila şi Dolj - cu 5.300 kg/ha fiecare.

Pe 3 octombrie, fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, spunea că România a intrat în UE în anul 2007, "un an greu", cu 3 milioane de tone grâu, iar dacă raportarea se face la următorul an, 2008, cu 7,1 milioane tone, însă, în ultimii trei ani, recolta a depăşit 10 milioane de tone, "ceea ce demonstrează o constanţă a realizării producţiei, validând astfel capacitatea tehnologică a fermierilor".

Conform datelor MADR, producţii pe plus s-au înregistrat în acest an şi la orz şi orzoaică (+5,12% - 95.716 tone), cu un total de 1,966 milioane de tone, faţă de 1,87 milioane de tone anul trecut şi o medie la hectar de circa 4.100 kilograme şi la mazăre boabe, unde producţia a ajuns la 247.252 tone (+ 43,32% - 74.740 tone faţă de 2018), iar randamentul la circa 2.300 kg/ha.

Şi producţia de sfeclă de zahăr a crescut uşor în acest an faţă de 2018, cu 0,38%, respectiv cu 3.741 tone, totalizând 982.007 tone, iar suprafaţa cultivată a fost de 22.801 hectare.

Pe de altă parte, România a avut recolte mai mici faţă de 2018, începând cu porumbul şi continuând cu rapiţa pentru ulei, cartofi, ovăz, strugurii de masă şi de vin, orez şi tomate.

Astfel, producţia de rapiţă s-a redus anul acesta cu mai mult de jumătate faţă de 2018 (-57%), de la 1,61 milioane de tone, la 685.723 tone, iar cartofii de toamnă au consemnat o producţie mai mică cu 29,23% faţă de 2018, până la 2,139 milioane de tone (3,022 milioane de tone în 2018) de pe o suprafaţă de 142.594 hectare. Recolta de ovăz a înregistrat un recul de 29,04%, până la 272.284 tone, strugurii de masă (minus 21,34%) cu un total de 56.165 tone, iar strugurii de vin, minus 8,72% faţă de 2018 şi o producţie de 979.303 tone în 2019.

Recolta de tomate s-a diminuat cu 7,38% în acest an faţă de anul trecut, de la 742.899 tone, la 688.068 tone, în timp ce producţia de soia a scăzut cu 2,92%, până la 452.004 tone.

Anul acesta s-au mai obţinut o producţie de 28.000 tone de orez, 398.000 de tone de prune şi 362.000 de tone de mere.

Într-un interviu acordat AGERPRES, ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, spunea că anul acesta, comparativ cu anul trecut, "per total avem o producţie vegetală mai mică". "La grâu şi secară avem cu ceva mai mult faţă de anul trecut, cu 255.000 tone (plus 2,5%) dar am avut şi o suprafaţă mai mare, la fel şi la orz şi orzoaică, un plus de 5,12%. A fost un an favorabil la floarea-soarelui, cu un plus de 13%, şi în general la cereale păioase, pentru că aici producţiile au crescut. În schimb, la porumb boabe avem cu 1,671 milioane de tone mai puţin, respectiv cu 9% faţă de anul trecut. Dacă asta e producţia reală la porumb, atunci anul trecut cifrele au fost puţin umflate, de altfel au semnalat acest lucru şi cei de la Comisia Europeană. Producţiile au scăzut la rapiţa pentru ulei cu 57%, la orez cu 15%, iar la ovăz şi la cartofi pentru toamnă am văzut scăderi semnificative, de peste 29%. Şi la strugurii de masă avem un minus de 21%, iar la cei pentru vin de 8,7%. Per total anul acesta avem o producţie vegetală mai mică", preciza Oros.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), valoarea producţiei ramurii agricole a fost în anul 2018 de aproximativ 86,35 miliarde lei, iar în 2017 de 78,494 miliarde de lei. Valori mai mari s-au înregistrat şi în acest an, dar şi în 2017 în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est.