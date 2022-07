Mafia Crypto face ravagii în lume. Regina criptomonedelor din Bulgaria, pe lista celor mai căutate persoane

„Regina” criptomonedelor din Bulgaria, Ruja Ignatova, a ajuns pe lista celor mai căutate 10 persoane de către FBI - Federal Bureau of Investigation. Ignatova a creat o piramidă globală, denumită OneCoin, care s-a răspândit și în Republica Moldova.

Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară, iar RISE Moldova a decriptat, anterior, rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul Apărării, interpreți, oameni de afaceri, dar și sponsori de partid, transmite unimedia.info.

De sus, cei mai grei moldoveni din piramidă au alunecat într-un dosar penal pentru escrocherie. Acum, FBI oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care ar putea ajuta la identificarea și arestarea bulgăroaicei Ruja Ignatova.

OneCoin este o monedă digitală inventată de bulgăroaica Ruja Ignatova. Vizionarii companiei prezintă OneCoin drept o monedă bazată pe criptografie, fiind creată printr-un proces numit „minerit”, iar valoarea monedei depinde de factori, cum ar fi utilitatea, cererea și oferta. Din punct de vedere legal, așa-zisa „criptomonedă” nu este înregistrată la niciun organism acreditat și nu este recunoscută de niciun for competent local sau internațional.

Rețeaua OneLife este formată dintr-un lanț uman în creștere, care s-a născut din marca monedei digitale OneCoin. Aceasta funcționează după principiile unei piramide financiare. Fiecare membru care aduce alți membri în rețeaua OneLife primește un comision, iar banii grei urcă spre vârf.

Produsul oferit de companie constă în „pachete educaționale” – prezentări și cursuri on-line despre cum să mineze și să tranzacționeze OneCoin, care costă între 110 și 55.555 de euro, iar pe unele platforme afiliate companiei „pachetele” s-au vândut cu peste 100 de mii de euro.

Pe site-ul oficial OneLife, la contacte este trecută compania OneLife Network Ltd, cu sediul în jurisdicția offshore din Belize care, la moment, este inactivă.

Rețeaua din Moldova

Începând cu 2016, lanțul uman a fost sudat de Andrian Arseni și Lilia Scutaru – singurii moldoveni cu statut de „diamant” în rețeaua piramidală, cea mai importantă titulatură care a fost obținută de un membru OneLife în Moldova. Urmează nivelurile inferioare: „smarald”, „rubin”, „safir”, iar pe ultimul palier – partenerii independenți de marketing.

OneLife și OneCoin Moldova își promovau activitatea intens, prin intermediul site-urilor de socializare și a conferințelor publice organizate în mai multe orașe din țară. Ulterior s-a încercat legalizarea inginerii financiare sub paravanul unei organizații non-profit, înregistrată în aprilie 2017, cu denumirea de „Centrul pentru Dezvoltarea Tehnologiei Blockchain şi a Criptomonedei”.

Despre această organizație Rise Moldova a aflat de la Alexandru Ghinda, un personaj cunoscut în cercul OneCoin Moldova. Un reporter RISE incognito l-a abordat pe Ghinda, sub pretextul unei investiții în moneda virtuală, iar acesta i-a oferit o copie a certificatului de înregistrare a Centrului – lăsând să se înțeleagă că ingineria financiară este oficializată la Chișinău.

Sediul juridic a fost înregistrat în apartamentul unui bloc cu 11 etaje din sectorul Buiucani din Chișinău. Adresa fizică a oficiului OneCoin și OneLife din Moldova este într-un alt sector din Chișinău. Pe str. Alecu Russo 15, într-un bloc cu oficii. La etajul patru, biroul 31. Aici ușa este încuiată și nici urmă de activitate.

Centrul pentru Dezvoltarea Tehnologiei Blockchain şi a Criptomonedei este administrat de Lilia Scutaru care este și membră fondatoare.

Asociați în lanț

Un alt asociat este Andrian Arseni, al doilea cel mai greu moldovean din OneCoin Moldova. Acesta a spus că a ajuns în rețea după ce a fost la o prezentare în București, România. Acolo i-a plăcut ideea. La început a cumpărat un „pachet educațional” de aproximativ 500 de euro. „La București mă cazez cu această monedă”, susține vizionarul.

Andrian Arseni (despre Centrul pentru Dezvoltarea Tehnologiei Blockchain şi a Criptomonedei): A fost o intenție foarte bună de a crea o asociație legată cu tehnologia… Au fost niște planuri să facem legături cu asociații din România, Ucraina…, dar încă nu s-a împlinit acel vis pe care și-l dorea asociația. Am avut intenții bune, să aducem, să promovăm, să informăm lumea… Nu a funcționat deloc.

Arseni este prezent și în politică. Este membru în Consiliul politic național al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus de oligarhul Vlad Plahotniuc. La alegerile locale generale din 2015 Arseni a donat partidului 30 mii de lei, iar anul trecut a mai virat PDM-ului încă 30 mii de lei.

În lista membrilor fondatori mai figurează și Anatol Mămăligă, fostul secretar de stat al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care a plecat anul trecut din administrația publică. Asta după ce instituția a fuzionat cu Ministerul Sănătății.

În aceeași listă cu Mămăligă se regăsește și Sergiu Merlan, care a activat până în 2016 în funcția de șef de direcție în Departamentul Dotări al Ministerului Apărării.

PIAȚA ONECOIN

Anul trecut, OneCoin a lansat platforma „DealShaker” prin intermediul căreia membrii rețelei pot să vândă produse între ei folosind moneda virtuală „One”. Astfel, membrii își fac un profil pe această platformă, iar ulterior postează anunțuri cu servicii și produse – de la pastă de dinți la automobile de lux.

O tarabă virtuală în piața OneCoin dețin și interpreții Alex Bivol și Inesa Stratulat. Aceștia oferă servicii de producție video, moderator de evenimente sau DJ. Un spot publicitar sau un videoclip este comercializat în schimbul a 145,28 One, adică echivalentul a 3.000 de Euro, conform ratei de schimb DealShaker din 26 februarie 2018.

Alex Bivol: Tranzacții face DealShaker. Eu prestez servicii… Asemenea tranzacții în OneCoin încă nu am făcut. De pe internet am aflat despre această monedă. Am primit pachet educațional la care m-au întrebat dacă vreau să primesc monedele ca să devin… să mă învăț. Am zis da, le păstrez. Atunci când se va lista compania la bursă, în timpul foarte apropiat, poate câștig ceva, poate nu câștig, dar mi-am asumat riscul personal. Într-un final, nu am investit într-atât încât să-mi iau zilele pentru banii acei care se pot pierde sau nu. […]

Tot pe această platformă am întâlnit-o și pe Gutiera Prodan, angajată la televiziunea publică „Moldova 1”. Anul trecut, jurnalista a scos la vânzare un tablou cu denumirea „Aroma dimineții”.

Gutiera Prodan: Cineva mi-a propus ca să vând prin rețeaua lor. Eu am propus tabloul, dar între timp a venit cineva și l-a cumpărat, iar eu am retras tabloul. […] Eram curioasă să văd cum funcționează rețeaua…, dar nu am mai propus nimic. Dacă vând ceva prin rețeaua lor vă spun neapărat.

Maria Colac a fost șefă la Oficiul Stare Civilă sect. Râșcani din Chișinău, iar în 2015 a fost decorată de președintele Timofti cu medalia „Meritul civic” (Detalii, AICI). Pe DealShaker anunță că oferă servicii de organizare a nunților. Cere 121 de One pentru un eveniment (2.500 Euro, conform ratei de schimb DealShaker).

Maria Colac: Acolo este o eroare… Eu acolo nu sunt! Nu știu de unde s-a luat prostia asta. La revedere!

Sergiu Merlan, fostul angajat al Ministerului Apărării, vinde o colecție de 17 mii de timbre care datează din anii 1880 până în timpurile noastre.

Serghei Midoni este un moldovean asociat într-o firmă care vinde pomi fructiferi, cu sediul la Galați, România. În OneCoin ocupă poziția de „rubin”, statut mai puțin prestigios în rețea. Anul trecut, Midoni a scos apartamentul la vânzare pe DealShaker cu 75 mii de euro, plus 3.631 de One.

POVESTEA LUDMILEI

Ludmila are 47 de ani și locuiește în Chișinău. În 2016 a pășit în OneCoin pe filiera lui Andrian Arseni.

Andrian i-a povestit despre acest proiect „fantastic și global”, apoi femeia a investit primii bani.

„[…] M-a convins să pun mai întâi 1.000-1.500 de euro, de încercare. Tot el a spus că știe mai bine cum să facă: îi dau personal acești bani (ca să nu facem transfer bancar că durează și costă) și el în câteva ore transmite banii la București și de acolo îmi încarcă contul meu, creat tot de el. Așadar, primii bani am fost convinsă să-i investesc pe 15 martie 2016”, se arată în plângerea penală pe care Ludmila le-a dat-o procurorilor moldoveni.

Din spusele ei, Andrian o asigura că moneda virtuală o să crească și: „nu pierde timpul, nu te gândi, că trenul trece pe alături… mai bine să fim și noi în el și să profităm de cea mai mare afacere din lume”.

Câteva luni mai târziu a cunoscut-o și pe Lilia Scutaru. Împreună cu aceasta a călătorit în Italia pentru a promova „OneCoin”.

Ludmila a fost încurajată să investească mai mulți bani în moneda virtuală, însă nu-i avea. În luna iunie 2016, a primit un împrumut de 50 mii de dolari de la Andrian Arseni, prin intermediul unui amic de al său. În schimbul banilor, femeia a gajat o casă de locuit care îi aparținea.

Cu banii la mână, Ludmila a fost sfătuită de Andrian să o contacteze pe Lilia Scutaru pentru că: „ea știe mai bine cum să facă, cunoaște strategia de investiție ca să poți câștiga mai mult”.

Ludmila le-a mai spus procurorilor, sub propria semnătură: „Au fost transmiși Lilei Scutaru la apartamentul pe care îl închiriază… Am transmis 50 mii de dolari. I-a numărat în prezența mea… Nu mi-a eliberat nici o recipisă de primire a sumei de bani sub pretextul că are oaspeți și se grăbește la o rudă la spital, dar să fiu liniștită că banii sunt în mâini de nădejde”.

(prima din dreapta) Ludmila, alături de Lilia Scutaru.

După acest episod, echipa OneCoin din România a ținut un training de două zile despre afacerea OneCoin. Abia atunci Ludmila a înțeles cum funcționează acest sistem piramidal: primesc bonusuri persoanele care invită alte persoane în inginerie. „[…] Am înțeles că, de fapt, Andrian și Lilia au primit din investiția mea între 10 și 25% din suma investită”, se arată în mărturia femeii.

La sfârșitul lunii octombrie 2016, gajul – pentru banii primiți de la Arseni, Ludmila l-a transferat pe o altă casă de a ei, moștenită de la mama sa.

După această mișcare, femeia a vândut locuința de pe care a fost ridicat gajul, contra sumei de 140.000 de monede virtuale „One”. Tranzacția a fost oficializată la un notar din Chișinău.

Femeia a primit monedele virtuale de la Iaroslav Velicico, însă în documentele de proprietate a fost trecut un apropiat de-al său, Anatoli Costov. Am încercat de mai multe ori să-l contactăm pe Velicico, însă avea telefonul deconectat.

Zilele treceau rapid, însă Ludmila nu devenea bogată așa cum s-a așteptat. Deja în 2017, femeia a început să facă pași înapoi. I-a cerut lui Andrian și Lilei să o ajute să-și scoată banii din sistem. „Îmi răspundeau mereu: Ai răbdare”. Iar răbdarea Ludmilei a ajuns la vârf.

DOSARUL PENAL

La începutul lui 2017, Ludmila a scris o plângere la Procuratură în care susținea că a fost deposedată de bunuri prin escrocherie.

Corneliu Bratunov, procuror-șef al oficiului Râșcani: Cazul a fost expediat în instanță în privința a două persoane, pe faptul de escrocherie, pe realizarea criptovalutei care, în realitate, nici nu există. Dosarul penal a fost inițiat în baza unei plângeri… a unei persoane înșelate. Este o piramidă financiară.

Potrivit rechizitorului, Lilia Scutaru și Andrian Arseni au fost învinuiți că „…în urma acțiunilor ce au diminuat prudența ei, exercitându-i influență psihică asupra conștiinței și voinței victimei, prezentarea vădită falsă a realității, dezinformarea ei pe fondul unei prietenii artificial create și menținute de făptuitor …, au dobândit de la Ludmila V. mijloace bănești în sumă de 3500 euro și 50 mii de dolari, sub pretextul investiției în programul OneCoin și au deposedat-o de imobilul: casa de locuit din mun. Chișinău, care a fost achitată de cumpărător cu mijloace virtuale OneCoin”.

Andrian Arsenie în sala de judecată. FOTO: RISE Moldova

PROCESUL

A treia ședință de judecată a avut loc la începutul acestei luni. Au fost prezenți inculpații: Andrian și Lilia. Victima a lipsit din motive de sănătate.

La ieșirea din sala de judecată, Lilia Scutaru ne-a indicat: „Nu trebuie să documentați lucrurile acestea”. Apoi a continuat: „Vorbește avocatul… O zi bună vă doresc. Hai că noi ne grăbim!”. Avocatul ei, Vasile Nicoară, a fost scurt în declarații: „Noi nu vrem să intrăm într-o confruntare mediatică cu partea acuzării. Noi încercăm să aducem argumentele în instanța de judecată”.

Vizionara Lilia Scutaru în sala de judecată. FOTO: RISE Moldova

Tot atunci, Arseni nu a dorit să facă comentarii, însă peste câteva zile ne-am întâlnit la sediul RISE Moldova. Andrian Arseni a venit cu avocatul său, Constantin Scutelnic, și cu un reprezentant al OneLife România, Cristi Calina.

Avocatul lui Arseni ne-a spus că, după ce a început procesul penal, Andrian a reziliat contractul de împrumut a sumei de 50 de mii de dolari, iar gajul a fost anulat. La rândul său, și Velicico a reziliat tranzacția de vânzare-cumpărare a locuinței cu monedă virtuală OneCoin, iar Ludmila și-a recuperat bunurile.

Constantin Scutelnic, avocatul lui Arseni: După ce a scris plângere la Procuratură, domnul Andrian a rămas șocat de această plângere și a întrebat-o: de ce ai făcut plângere? Că nu mai vrei? Vrei să reziliem contractul?… Eu am organizat o întâlnire cu avocatul doamnei și am propus să reziliem contractul referitor la gaj. Gajul a fost anulat. […]

Pe 12 februarie am mers la casa Ludmilei din sectorul Buiucani. Am sunat la poartă, iar după câteva secunde ne-a răspuns femeia cu care am dorit să discutăm: „Sunt ocupată. Lasă numărul tău de telefon în cutia poștală și eu revin cu un apel”. Ulterior, Ludmila ne-a spus că nu dorește să comenteze subiectul și ne-a redirecționat către avocatul ei.

Vitalie Caldîba, avocatul Ludmilei Verdeș: Organele procuraturii au considerat că, prejudiciul a fost stins, dar aceasta nu este temei de încetare a urmării penale sau de scoatere a persoanelor de sub urmărire penală – motiv pentru care dosarul a fost trimis în instanța de judecată.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru luna martie.

FRĂȚIA MOLDO-ROMÂNĂ

Cristi Calina este unul din vizionarii-cheie din România. Are statut de „diamant”, iar până la OneCoin s-a ocupat de termopane.

Cristi Calina la sediul RISE Moldova. FOTO: rise.md

Pe 8 februarie 2018, Calina a venit la Chișinău ca să-l susțină pe Andrian Arsenie în cadrul întâlnirii cu reporterii RISE.

Mai jos inserăm un rezumat al discuției cu „diamantul” de la București, Cristi Calina.

Reporter: De ce nu a mers afacerea cu termopane?

Cristi Calina: A mers foarte bine…

Reporter: Ai făcut primul milion din afacerea OneCoin?

Cristi Calina: (Râde) Ce înseamnă să fac? Sunt confidențiale cifrele. Nu are importanță. Am suficient de multe monede. Mi-aș dori și mai multe…

Reporter: Aș avea încredere în asta dacă aș ști că ai devenit milionar.

Cristi Calina: Sunt deja (milionar)! Vreau să construim comunitatea aceasta cât mai mare…

Reporter: Ce statut ai în această afacere?

Cristi Calina: […] Sunt „diamant” în OneLife. Înseamnă că am în echipă un număr suficient de mare de oameni și am făcut un anumit rulaj lunar.

Reporter: Cum se obține statutul?

Cristi Calina: Prin lucru în echipă. Prin dezvoltarea unei comunități. Îi ajuți pe oameni să înțeleagă cum funcționează sistemul. Ei dacă doresc… înscriu alți parteneri sau achiziționează un singur pachet.

Reporter: Cum se construiește rețeaua OneCoin? Dacă mi-am luat un pachet educațional, apoi recomand unui coleg și primesc 10% bonus, cum îi primesc?

Cristi Calina: Este un bonus din partea companiei pe care îl primești în biroul tău personal (virtual – n.r.) și acolo poți să-l folosești la cumpărături pe platforma DealShaker, să achiziționezi un alt pachet. Primești o parte în euro și alta în monedă (One).

Reporter: Au fost vândute pachete educaționale de două sute de mii de euro?

Cristi Calina: Da, în special în piața din Asia. Acolo ei au cerut pachete din ce în ce mai mari. […] La moment cel mai mare pachet este de 55.555 euro.

Reporter: În Republica Moldova sau în România sau vândut pachete de 200 de mii?

Cristi Calina: Nu.

Reporter: Cele mai cerute care sunt?

Cristi Calina: Cele de 48 de mii de euro.

Reporter: Din acest program eu pot să mă retrag, adică să-mi iau banii înapoi?

Cristi Calina: Nu, nu funcționează așa. Există o perioadă în care vă puteți returna pachetul… Este ca și cum mi-am plătit primul an la facultate. Am făcut opt luni și m-aș retrage acum pentru că nu e prea pentru mine și vreau banii înapoi. De ce facultatea să-ți dea banii înapoi? Dacă a achitat cursurile, a plătit căminul… Nu funcționează așa. Ați cumpărat un produs și trebuie să înțelegeți din capul locului că nu este investiție… Din momentul în care ai cumpărat un produs, acest pachet, s-au generat niște bonuri în sistem, în rețea.

Reporter: Care este diferența dintre o piramidă financiară și OneCoin?

Cristi Calina: Ultimul intrat poate să câștige mai mult decât prima persoană care a fost înscrisă…

Din moment ce ai înregistrat niște persoane ai câștigat niște comisioane. Cel mai harnic câștigă cel mai mult.

Reporter: Cum ai cunoscut-o pe Ruja Ignatova și în ce relație ești?

Cristi Calina: Am cunoscut acum 2,6 ani, la un eveniment mondial din Dubai. Acolo am înțeles cum funcționează această oportunitate… Știu sigur că nu este arestată (Ruja – n.r.) sau că e fugară. A ales în ultimele luni să se retragă un pic și să aibă grijă de copil. În curând o să apară, dar nu asta este important.

Reporter: În mai multe țări au început mai multe anchete. Cum explicați asta?

Cristi Calina: Sunt cazuri diferite și izolate. Suntem o companie globală, prezentă în 194 de țări. Este aproape imposibil să nu ai așa ceva. În momentul în care în India sau în Pakistan se fac niște lucruri nu neapărat curate, asta nu înseamnă că este vina ta ca și organizator al acestei companii. Sunt sume mari, este normal că există și provocări la nivel mondial…

Reporter: Ce înseamnă semnul degetul mare unit cu arătătorul formând un zero?

Cristi Calina: (râde) Știți că nu am întrebat niciodată despre acest semn. Am vrut să întreb la companie. În unele țări înseamnă ceva, în altele altceva… Sunt culturi diferite, regiuni diferite, și are mai puțină importanță acest semn. Mai puțin contează semnul companiei.

După această discuție, Calina ne-a lăsat mai multe materiale promoționale, inclusiv trei cupoane pe numele lui, valabile în în piața virtuală DealShaker. Detalii, AICI

AUTORITĂȚILE INTERNAȚIONALE PE URMELE ONECOIN

În perioada 2016-2017, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania a înghețat 29 de milioane de euro de pe conturile firmei germane IMS International Marketing Services GmbH, care tranzacționa în numele „OneCoin Ltd”. Ulterior, aceiași autoritate a interzis grupului OneCoin să-și continue activitatea pe teritoriul german. Detalii, AICI

Din Germania ancheta s-a extins în Bulgaria. Luna trecută, poliția bulgară a percheziționat sediul fizic OneCoin de la Sofia și au confiscat mai multe servere.

În august 2017, Autoritatea italiană pentru controlul concurenței şi al pieţei a sancționat cu peste două milioane de euro mai multe companii și persoane fizice conectate la afacerea OneCoin.

La scurt timp, OneCoin și-a exprimat dezacordul cu decizia autorităților italiene. Detalii, AICI

În prezent, ingineria OneCoin este investigată în mai multe state, printre care: Marea Britanie, SUA, Țările Baltice și Ucraina.