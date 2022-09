Lider de clan mafiot condamnat la 25 de ani în Rusia, decorat ca erou post-mortem de Putin pentru ce a făcut în Ucraina

Ivan Neparatov, liderul unui clan mafiot, care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare după ce a ucis mai mulți oameni, a fost cooptat de gruparea Wagner și trimis să lupte în Ucraina, iar acum este medaliat post-mortem de președintele rus Vladimir Putin pentru curaj, după ce a murit în Bakhmut, scrie The Insider.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a declarat pe 2 septembrie că sistemul actual de pregătire a personalului militar din Federația Rusă face posibilă dotarea completă a armatei cu profesioniști. În aceeași zi, echipe de reprezentanți ai PMC Wagner au sosit într-o serie de închisori rusești pentru a recruta prizonieri care să ia parte la ostilitățile din Ucraina.

O anchetă publicată pe 4 iulie de iStories, un site independent de investigații, afirmă că grupul de mercenari Wagner a recurs acum la oferte făcute deținuților unor închisori din Sankt Petersburg și Nijni Novgorod, al cincilea oraș ca mărime din Rusia, promițându-le acestora salarii ridicate și amnistie în schimbul a 6 luni de serviciu militar.

Neparatov și opt membri ai grupului său de crimă organizată au fost condamnați în 2013 în Serghiev Posad din Rusia. Potrivit procuraturii, în august 2009, Neparatov și complicii săi au atacat un cetățean ucrainean și i-au furat 176.000 de ruble (aproximativ 3.900 de euro la valoarea din 2009). În același an, membrii bandei sale au comis un jaf armat în satul Svatkovo și au bătut un bărbat și o femeie care locuiau în casa pe care i-au jefuit.

În martie 2010, Neparatov și-a ucis un cunoscut pentru că a refuzat să-i conducă pe membrii bandei la locul unui alt jaf. El a fost răpit, bătut și înjunghiat de 88 de ori cu un cuțit, au precizat anchetatorii. O femeie de afaceri a fost, de asemenea, ucisă de bandă într-un atac planificat. În plus, Neparatov a ucis trei persoane care îi datorau bani: în toate cele trei cazuri, suma nu a depășit 10.000 de ruble (aproximativ 250 de euro la valoarea din 2010).

În iulie 2013, el și membrii grupului său de crimă organizată au fost găsiți vinovați de cinci crime, trei jafuri, extorcare, fraudă, deținere ilegală de arme și alte infracțiuni. Neparatov a primit cea mai lungă pedeapsă dintre toți - 25 de ani de închisoare.

Neparatov a executat doar 12, după care a fost cooptat să lupte în Ucraina, într-o uniformă militară. I s-a acordat postum o medalie pentru curaj semnată de Vladimir Putin, precum și o medalie „Pentru sânge și curaj” de la conducerea așa-numitei „LDNR”.

The Insider are certificatul și certificatul de deces al lui Ivan Neparatov, născut în 1988.

Conform documentelor, Neparatov a murit pe 5 august în orașul Bakhmut, regiunea Donețk. Cauza morții a fost o rană la cap produsă de șrapnel.

