Magistraţii denunță 'atitudinea ipocrită a ambasadelor cu privire la independența justiției în România': 'O sfidare a ordinii constituţionale'

Asociația Magistraților din România (AMR) și Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) denunță public "atitudinea ipocrită a ambasadelor străine cu privire la independența justiției în România".

Cele două asociaţii anunţă că susţin ferm comunicatul Sectiei pentru judecatori, din data de 25 februarie 2021, prin care s-a atras atenția asupra faptului că „Ministrul justiţiei sfidează cadrul constituţional prin angrenarea reprezentanţilor altor state într-un proces eminamente intern, prezentând distorsionat realităţi din domeniul justiţiei în unicul scop de a obţine susţinere politică pentru proiectele de modificare a legilor justiţiei”.

AMR şi AJADO transmis că perindarea diversilor functionari ai ambaselor straine pe la Ministerul Justitiei sau Consiliul Superior al Magistraturii, ocazie cu care dau indicatii despre cum sa fie modificate legile justitiei ori sa fie desfiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), este o sfidare nu doar a normelor diplomatice, ci si a ordinii constitutionale din Romania, a drepturilor si libertatilor românilor.

"Ani la rand, atât prin declaratii publice, cat si prin rapoartele Mecanismului de Colaborare si Verificare (MCV) - impus Romaniei la data aderarii la Uniunea Europeana, in 2007 -, Comisia Europeana si SUA au solicitat constant ca procurorii de rang inalt sa fie numiti in baza unui „sistem robust si transparent”, cu implicarea majora a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si cu diminuarea rolului politicului in aceste numiri. Acum, insa, prin declaratii facute intr-un interval de cateva zile, ambasada Germaniei si cea a Statelor Unite ale Americii au solicitat desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ).

In niciuna dintre aceste declaratii nu s-a facut trimitere la recomandarile mai sus relevate, ci s-a preferat sa se ignore realitatea evidenta, si anume ca SIIJ este singura structura de parchet in care clasa politica nu are niciun rol, nici in numirea procurorilor, nici in organizarea si functionarea acesteia. SIIJ este, asadar, singura structura de parchet din Romania in care politicul nu are absolut nicio influenta intrucat este singura structura de parchet cu privire la care a fost transpus in dispozitii legale „sistemul robust si transparent” de numire si revocare a procurorilor, cu directa implicare a Consiliului Superior al Magistraturii, salutata, de altfel, de Comisia de la Venetia. Dar, in pofida acestor evidente, ambasada SUA si ambasada Germaniei sustin desfiintarea SIIJ, fara niciun argument concret, factual, fundamentat.

In timp ce au vorbesc adeseori despre statulul de drept din Romania, si se arata pretins preocupate de rerspectarea acestuia, ambasadele straine vor acum sa se defiinteze singura structura cu privire la care Curtea Constitutionala a statuat, prin Decizia nr. 33/2018, ca infiintarea SIIJ „constituie o garanție legală a principiului independenței justiției, sub aspectul componentei sale individuale, independența judecătorului”, asigurandu-se, pe această cale, „o protecție adecvată a magistraților împotriva presiunilor exercitate asupra lor”.

SIIJ a fost infiintata, pe de-o parte, ca urmare abuzurilor comise de procurorii DNA contra judecatorilor si procurorilor, abuzuri constatate si argumentate detaliat prin Hotararea Plenului CSM nr. 225/2019.

Pe de alta parte, SIIJ a fost infiintata pentru a inlocui Serviciul de combatere a coruptiei din justitie, infiintat printr-un ordin obscur, de fosta sefa a DNA, in ianuarie 2014. Procurorii erau numiti la acest Serviciu dupa bunul plac al fostei sefe DNA, fara nicio procedura transparenta, inclusiv din randul procurorilor cu vechime mica si care functionau la parchetele de pe langa judecatorii, iar acestia, odata numiti la DNA, puteau ancheta judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtile de Apel, precum si procurori de la parchetele de pe langa acestea.

Reaminitim, o data in plus, ca SIIJ este singura structura de parchet in care procurorii sunt numiti exclusiv de CSM, atat in functii de conducere, cat si de executie, intr-o procedura transparenta, procurorii fiind numiti pe o perioada determinata, fiind necesar ca acestia sa aiba vechime de cel putin 18 ani si grad minim de Curte de Apel. Functionarea SIIJ este monitorizata de Plenul CSM, in fata caruia trebuie sa prezinte un raport anual de activitate.

Din reactiile publice la care ne referim se poate observa ca statul de drept pe care ambasadele straine il doresc in Romania nu este cel in care domneste legea si in care judecatorii, liberi de orice presiune exterioara, apara drepturile si libertatile romanilor, ci un „stat de drept” in care judecatorii sa poata fi infricosati, pusi sub presiune, cercetati penal pentru solutiile pe care le pronunta.

Un astfel de stat nu este unul de drept, ci unul de sorginte totalitara, in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt un „moft”. Experienta tragica a unui stat totalitar impus in Romania dupa al doilea razboi mondial, caracterizat prin folosirea justitiei de catre puterea nelegitima, pentru a-si justifica actiunile abuzive si pentru a-i condamna pe nedrept pe cei care s-au opus totalitarismului, nu poate si nu trebuie sa fie uitata.

Tinand seama de realitatea afirmata in mod repetat in documentele internationale, potrivit careia o justitie independenta constituie fundamentul statului de drept, subscrisele asociatii, avem datoria de a ne lupta cu toate mijloacele legale pentru apararea acestei independente, astfel cum am facut-o intotdeauna. Demersurile noastre sunt cu totul indreptatite, fiind sustinute de Carta Universala a Judecatorului, adoptata de Asociatia Internationala a Judecatorilor (IAJ-UIM), care in art. 1 statueaza: „Independența judecătorului este indispensabilă pentru o justiție imparțială și conformă legii. Ea este indivizibilă. Ea nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul personal al judecătorilor, ci în interesul Statului de drept și al oricărei persoane care solicită și așteaptă o justiție imparțială. Toate instituțiile și autoritățile, atât cele naționale, cât și cele internaționale, trebuie să respecte, să protejeze și să apere această independență”", se arată în comunicatul semnat de judecătoarele Andreea Ciucă (AMR) şi Florica Roman (AJADO).