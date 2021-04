Mai mulți căpriori care se joacă în zăpadă, filmați într-o pădure din Hunedoara (VIDEO)

Mai mulți căpriori care se joacă în zăpadă au fost filmați într-o pădure din Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina. Imaginile au fost înregistrate de o camera de monitorizare a faunei.

Camera a fost montată în pădure de angajații Romsilva, regia care administrează rezervația din județul Hunedoara.

„Imagini superbe cu mai mulți căpriori jucăuși au fost surprinse în pădurile Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei instalate de specialiștii Romsilva. Căpriorul este un mamifer erbivor care are habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Are o lungime de peste un metru și o înălțime de circa 70 de centimetri. Are picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite. Căpriorul se hrănește în principal cu frunze, dar mănâncă și lucernă, trifoi, grâu sau orz”, au explicat reprezentanții Romsilva.

Parcul Natural Gradiștea Muncelului-Cioclovina are o suprafață de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt păduri. Parcul este situat în zona Munților Șureanu.