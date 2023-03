Maia Sandu, despre mandatul de arest pentru Putin: Moldovenii nu au fost niciodată de partea ucigașilor

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat decizia Înaltei Curți de la Haga, care a eliberat un mandat de arest pe numele președintelui rus, Vladimir Putin. Șefa statului moldovean a declarat, în cadrul ediției speciale a emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, că mandatul de arestare pe numele președintelui rus confirmă faptul că liderul de la Kremlin se face vinovat personal de crimele de război comise în Ucraina, transmite Știri.md.

„Moldovenii nu au fost niciodată de partea ucigașilor. Noi am condamnat agresiunea Rusiei din prima zi de război, am vorbit tranșant despre faptul că Rusia vrea răsturnarea ordinii constituționale în Republica Moldova. Am știut că Rusia încearcă să se implice în treburile interne ale Republicii Moldova, am știut despre propagandă și, în momentul în care am avut probe concludente de răsturnare a guvernării de la Chișinău, atunci am ieșit și am vorbit public ca oamenii să știe cine sunt prietenii și dușmanii noștri”, a subliniat Maia Sandu.

Maia Sandu a reiterat faptul că Federația Rusă se află departe de hotarele noastre, datorită ucrainenilor, a curajului și dragostei lor pentru libertate

„Deoarece Federația Rusă nu poate ajunge la hotarele noastre, ea poartă un război hibrid”, a menționat președintele.

Amintim că, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare pentru președintele Vladimir Putin și comisarul prezidențial al Rusiei pentru drepturile copilului, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.