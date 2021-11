Maia Sandu despre primele 100 de zile ale Guvernului Gavrilița: Nu o să mă apuc să dau note, s-au făcut anumite lucruri

Președinta Maia Sandu a comparat primele 100 de zile ale Guvernului Gavrilița cu construcția unei case.

Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, a subliniat că „inițial e nevoie să faci ordine pe teren, să aduni materiale și oameni cu care să construiești”, iar Executivul a făcut anume asta în aceste 100 de zile de guvernare, iar anumite „etape din construcție” încă nu au fost definitivate, transmite replicamedia.md.

„Nu o să mă apuc să dau note. S-au făcut anumite lucruri, pe unele domenii lucrurile s-au mișcat mai repede, pe altele, mai încet, dar eu văd aceste 100 de zile ca un proces de construcție a unei case.

Atunci când te apuci să construiești, întâi faci ordine pe terenul unde vrei să construiești, aduni materiale de construcție, aduni oameni, apoi începi să construiești, cam așa văd eu acele 100 de zile în care Guvernul a venit și a curățat și mai are de curățat instituțiile de tot felul de elemente.

În anumite instituții elementele astea corupte, oamenii ăștia corupți ai regimurilor precedente au plecat mai ușor, alții au opus rezistență și a trebuit să se respecte anumite proceduri legale ca să nu ne pomenim cu ei reîntorși prin instanțe de judecată.

Pe partea de politică externă e și meritul meu, dacă vorbim despre ce am reușit într-un an sau în 11 luni, am reușit să refac relațiile R. Moldova cu foarte mulți parteneri externi, despre R. Moldova se vorbește, am început să refacem imaginea R. Moldova care a fost pătată de guvernările precedente și de scandalurile de corupție și respectiv, am început să culegem roadele acestor parteneriate pe care le avem, inclusiv prin asistență.

(...) Guvernul a încercat să pună la punct niște condiții ca să pornească procesele, a încercat să-și facă echipa la nivel de instituție și mai are de lucrat. Aici sunt agenții în care încă nu a fost schimbat managementul, sunt instituții în care se caută oameni cu care să se poată să se rezolve problemele pe un domeniu sau altul.

Au mai fost și crizele, pandemia care a venit cu un nou val, criza gazelor și o problemă mare cu care se confruntă toți cetățenii este creșterea prețurilor și care vine dintr-o criză economică”, a declarat Maia Sandu.

Prim-ministra Natalia Gavrilița a prezentat, la 11 noiembrie, raportul de activitate al Guvernului pentru 100 de zile de mandat, în care a enunțat reușitele noii guvernări în lupta cu pandemia COVID-19, cu criza gazelor naturale din luna octombrie, a menționat și despre ajutorul persoanelor în perioada rece a anului.

De asemenea, a precizat că a relansat relația cu vecinii, a consolidat relația cu UE. Totodată, a remarcat votarea mai multor proiecte de legi, printre care și Legea cu privire la anularea „secretului offshore”.