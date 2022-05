Maia Sandu îi răspunde lui Igor Dodon: Dacă crede că este cinstit, atunci nu are de ce să-și facă griji

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că Procuratura ar urma să acționeze în conformitate cu legislația în cazul lui Igor Dodon și să nu facă jocuri politice. Potrivit șefului statului, în caz contrar aceste „jocuri” ar discredita activitatea procurorilor și reformele implementate, conform deschide.md.

„Doresc să avem o justiție independentă și profesionistă care, în primul rând, respectă legea. Pentru asta am militat, pentru asta și-au dat oamenii voturile, pentru asta m-au susținut și la asta lucrez eu cu colegii. Corupția este o problemă majoră în R.Moldova. din cauza corupției am ajuns să avem sărăcie, am ajuns să avem un stat slab, subminat de aceste grupări corupte. Din cauza corupției au ajuns atâți oameni să plece din țară, pentru că nu au avut oportunități economice acasă”, a declarat șeful statului în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit Maiei Sandu, lupta cu corupția și reforma justiției sunt extrem de importante pentru R.Moldova, în același timp, precizează ea, anume o justiție integră și independentă este soluția.

„Sper foarte mult că procuratura nu face jocuri politice. Orice joc politic, orice abuz, orice încălcare a legii ar conduce la discreditarea în continuare a Procuraturii, ar conduce la discreditarea reformelor și a parcursului nostru european”, a adăugat ea.

Sandu a venit și cu un apel către Procuratură și alte instituții „să-și facă lucru în strictă conformitate cu legea”.

„Cred că în cazul dat Procuratura Generală trebuie să investigheze modul în care a fost gestionat acest caz, inclusiv parcursul zilelor de luni și marți. Sunt îngrijorătoare și scurgerile în presă. Cred că explicațiile pe care le-a dat Procuratura nu sunt suficiente pentru mine și cetățeni”, a mai spus ea.

Referindu-se la dosarul Dodon, ea a menționat că acest caz ar trebui să se bucure de transparență maximă, iar procurorii să se ghideze de buchia legii.

Vorbind despre Dodon, șeful statului a spus: „Dacă crede că este cinstit, atunci nu are de ce să-și facă griji”.