Maia Sandu, la final de an școlar: Să fim siguri că vom avea un viitor mai bun

Președintele R.Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul încheierii anului de studiu 2020-2021.

„Dragi elevi, părinți, stimați profesori, azi în școlile din țară sună ultimul clopoțel, iar în instituțiile preșcolare copiii își iau adio de la grădiniță. Vă doresc tuturor o vacanță plină de descoperiri frumoase, de odihnă binemeritată și de bucurii alături de prieteni. Le doresc spor și succese elevilor care se pregătesc de examene.

Dragi elevi, profesori, părinți, felicitări cu ocazia încheierii unui an greu. Pandemia ne-a pus la încercare, ne-a cerut soluții și creativitate, ne-a subțiat resursele, inclusiv cele emoționale. Dar am rezistat. Am învățat din greutăți, ne-am adaptat condițiilor schimbătoare și am dus munca și efortul nostru până la capăt. Fiți mândri de munca voastră. Vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru eforturile și răbdarea cu care am trecut împreună în acest an.

Să luăm din anul de studii care s-a încheiat tot ce ne-a ajutat să fim mai buni: răbdarea, înțelegerea, curajul de a învăța lucruri noi, determinarea de a lucra împreună, responsabilitatea pentru propria stare de bine și pentru starea de bine a celor din jur. Și, îmbogățiți cu toate acestea, să fim siguri că vom avea un viitor mai bun”, a scris șeful statului.

Amintim că în școlile din ţară, astăzi se încheie anul de studii 2020-2021. Activităţile dedicate „Ultimului sunet” sunt organizate în baza deciziilor Comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică, în funcție de gradul de alertă stabilit pentru fiecare localitate și a indicatorilor incidenței COVID-19.

Potrivit Comisiei Naționale de Examene, pentru sesiunea 2021 au fost aprobate 93 de Centre de bacalaureat, dintre care 31 vor fi în municipiul Chişinău. Reieșind din numărul total de candidați, în 17 raioane a fost instituit câte un singur Centru de bacalaureat. În sesiunea precedentă, examenele au fost susținute în 88 de centre de bacalaureat.

În sesiunea de examen 2021 sunt înscriși 16773 de candidați, mai puţin decât în anii trecuți (în sesiunea 2020 - 17305 candidați; 2019 – 17442; 2018 – 18357). 185 sunt restanțieri din sesiunile anterioare.

Examenele se vor desfășura în perioada 4 – 22 iunie 2021. Examenele de absolvire a gimnaziului vor avea loc în perioada 3-14 iunie, iar testele vor fi transmise către instituțiile de învățământ cu 30 de minute înainte de începerea acestora, conform deschid.md.