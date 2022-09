Maia Sandu primește tot mai multă susținere pentru Republica Moldova, la New York, în contextul crizelor actuale și provocărilor de securitate

Tot mai multe țări își exprimă sprijinul pentru Republica Moldova, în contextul crizelor actuale, provocărilor de securitate cu care se confruntă țara și pentru eforturile de integrare în UE. Declarații de sprijin au fost exprimate la New York, în cadrul discuțiilor cu președintele Maia Sandu, de către Zuzana Čaputova, președintele Republicii Slovace, Sauli Niinistö, președintele Finlandei, Justin Trudeau, Prim-ministru al Canadei, conform deschide.md.

În discuția cu președintele Republicii Slovace, Zuzana Čaputova, a fost abordat subiectul relațiilor moldo-slovace și situația de securitate din regiune. Maia Sandu i-a mulțumit Președintei Čaputova pentru ajutorul umanitar primit de țara noastră în primăvară pentru a gestiona criza refugiaților din Ucraina. La fel, și-a exprimat recunoștința pentru susținerea de către Slovacia a demersului european al țării noastre, dar și pentru asistența primită, de-a lungul anilor, prin intermediul Agenției slovace pentru cooperare și dezvoltare internațională, „Slovak Aid”.

La rândul său, Zuzana Čaputova a declarat că Slovacia continuă să sprijine eforturile de reformă ale Moldovei și de integrare în Uniunea Europeană.

Continuing our close dialogue with #Moldova’s President @sandumaiamd, this time on the margins of the #UNGA. #Slovakia continues supporting Moldova’s reform efforts and further #EU integration. pic.twitter.com/LJGHZRPlre — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) September 21, 2022

În cadrul întâlnirii cu președintele Republicii Slovace, au fost discutate evoluțiile recente în materie de securitate, eforturile R. Moldova de gestionare a crizelor, agenda de reformă ambițioasă a Moldovei și modalitățile de a consolida cooperarea moldo-finlandeză. La fel, cei doi președinți au făcut un schimb de opinii despre războiul din Ucraina și mobilizarea parțială anunțată de președintele Rusiei.

În context, Sauli Niinistö a declarat că Finlanda sprijină calea Moldovei către UE și reformele.

I met this morning with President of Moldova @sandumaiamd. We exchanged views about the war in Ukraine, security in the region and Russia’s partial mobilisation. Finland support’s Moldova’s EU path and reforms. pic.twitter.com/g0UNMXJaVH — Sauli Niinistö (@niinisto) September 21, 2022

Situația securității din regiune, consecințele acesteia pentru R. Moldova în sectoarele economice și energetice, dar și agenda de reforme au fost discutate și cu Justin Trudeau, Prim-ministru al Canadei. În cadrul discuției, Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul Canadei în transformarea democratică și viitorul european al R. Moldova.

Prim-ministrul Trudeau a felicitat R. Moldova pentru răspunsul său continuu la criza din Ucraina și pentru eforturile umanitare continue de a-i ajuta pe cei care fug de violența Rusiei. El a reafirmat importanța Platformei de Sprijin pentru Moldova și a sprijinului permanent al Canadei pentru a ajuta la atenuarea presiunilor crizei umanitare asupra Republicii Moldova și a instituțiilor sale.

Cei doi lideri au evidențiat relațiile bilaterale puternice dintre Canada și Moldova. Prim-ministrul Trudeau și președintele Sandu și-au mulțumit reciproc pentru cooperare.

Canada stands with Moldova – and, together, we stand with Ukraine. I have said that before, and I reiterated that sentiment when President @SanduMaiaMD and I spoke today. We also spoke about supporting Ukrainian refugees, defending democracy, and ensuring security in the region. pic.twitter.com/xvOB71m7QQ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 21, 2022

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a participat la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Timp de două zile, șefa statului s-a întâlnit, în marja Adunării, cu parteneri ai R. Moldova din toată lumea.