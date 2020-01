Malta: Şeful poliţiei a demisionat pe fondul criticilor privind anchetarea asasinării Daphnei Caruana Galizia

Şeful poliţiei malteze Lawrence Cutajar, acuzat de societatea civilă şi de familia jurnalistei asasinate Daphne Caruana Galizia de coordonarea superficială a anchetei în acest caz, şi-a prezentat vineri demisia, a anunţat noul premier maltez Robert Abela, transmite AFP relatează agerpres.

În scrisoarea de demisie, Cutajar a indicat că renunţă la funcţie ''pentru ca reformele necesare ale poliţiei să poată avea loc'', a declarat Abela.Lawrence Cutajar, numit în 2016 la conducerea poliţiei malteze, a fost una dintre principalele personalităţi ale căror demisii au fost cerute de societatea civilă după moartea jurnalistei de investigaţii Daphne Caruana Galizia. El este acuzat nu doar de superficialitate în anchetarea asasinatului, dar şi de faptul că nu a făcut tot posibilul pentru a o proteja pe jurnalistă.Printre altele, lui Cutajar i se reproşează că nu a anchetat falimentul din 2018 al Băncii Pilatus, al cărei preşedinte, iranianul Ali Sadr Hasheminejad, a fost arestat în SUA pentru spălare de bani. Afacerile de corupţie ale acestuia în Malta au fost denunţate de Daphne Caruana Galizia pe blogul său.Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija.Pe blogul său, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni şi alţi oficiali maltezi de fapte de corupţie, fiind dată în judecată de câteva ori. Însuşi fostul premier maltez Joseph Muscat a devenit ţinta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume a apărut în scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era deţinută de Michelle Muscat, soţia fostului premier. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele preşedintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înfiinţate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului Panama Papers.O anchetă realizată de către circa o sută de publicaţii din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea, în aprilie 2016, a unor conturi în paradisuri fiscale aparţinând unui număr de 140 de responsabili politici sau personalităţi.Documentele, regrupate sub denumirea de Panama Papers, au provenit de la casa de avocatură Mossack Fonseca, cu sediul în Panama. Ele atestă că mai mult de 214.000 de entităţi offshore au fost implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii din întreaga lume.