Mama unei paciente face dezvăluiri HALUCINANTE despre medicul ginecolog fals: 'A venit și a apăsat pe plagă. M-am temut'

Ies la iveală informații halucinante despre medicul ginecolog fals, Raluca Daniela Bârsan, care a lucrat la Secţia de Ginecologie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov. Mama unei paciente a vorbit despre experiența pe care a avut-o cu medicul fals.

„În principiu pot să vă spun doar ce am trăit. La noi nu a operat. Inițial am crezut că e asistentă. Atitudinea ei era defensivă. Doar nota ce spunea medicul. După aceea când a ajuns internată (n.r.: fata ei) am crezut că e rezidentă. N-am știu niciodată cum o cheamă. Apoi am văzut schimbarea de atitudine. Era autoritară cu asistentele, ușor arogantă. Mi se pare incredibilă povestea. A fost un șoc să descopăr povestea. Raluca a participat ulterior la operație în sală. A ținut debărsătoarele. Teoretic ca voluntar, ea figurând cu diploma falsă, avea voie să le țină. A venit post operator să-i verifice plaga. Atunci am avut un moment de emoție pentru că doamna doctor Dragnu nu a avut manevre violente, iar Raluca a venit și a apăsat. M-am temut să nu vină Raluca să scoată firele și atunci l-am căutat pe alt medic să-i scoată firele. Ca atitudine și toată lumea știa că-i rezident. Ea avea stetoscop. Toate indiciile duceau către aceste lucruri. I se spunea domnișoara doctor”, a spus mama unei paciente care a fost sub îngrijirea medicului ginecolog fals Raluca Daniela Bârsan în direct la postul de televiziune B1TV. Mama fostei paciente a mai spus că evenimentele au avut loc în anul 2014.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că atât documentul de rezidenţiat prezentat de Raluca Daniela Bârsan, cât şi diploma de licenţă de la Universitatea de Medicină şi Farmacie a acesteia sunt false. De asemenea, Pintea a afirmat că şi contractul de voluntariat a fost întocmit în mod ilegal. Ea a spus că reprezentanţii instituţiei vor face o plângere penală pentru fals în acest caz.

Marţi seară, Poliţiştii Secţiei 9 din Bucureşti au anunţat că s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări cu privire la exercitarea fără drept a unei profesii, în cazul Ralucăi Bârsan de la Spitalul Judeţean Ilfov. Poliţiştii au mai anunţat că, în 2016, un medic al unităţii spitaliceşti a sesizat că i s-a sustras parafa, fiind făcute cercetări.