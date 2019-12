Managerii Institutului de Psihiatrie Socola și al Spitalului Spiridon au reacționat după ce deputatul Emanuel Ungureanu a depus plângeri penale împotriva lor, spunând că acuzațiile nu sunt fondate: „Ori a fost prost informat, ori nu a citit în întregime raportul Corpului de Control", anunță MEDIAFAX.

Managerul Spitalului Spiridon, Ioan Bârliba, a declarat, marți, presei, că a existat un control și în urma acestuia nu a fost găsită nicio încălcare a legii. Au existat doar recomandări, respectate de altfel.

„Am avut nişte recomandări făcute de Corpul de Control şi ţin să fac precizarea că la niciuna dintre recomandări nu scrie că a fost vreun prejudiciu. Sunt nişte constatări cu termene pe care ni le-a dat Corpul de Control să remediem, lucru pe care l-am şi făcut", a declarat Ioan Bârliba.

Acesta a explicat care este situația rezervorului de oxigen de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, spunând că ani de zile, pe piață a existat un singur furnizor acreditat pentru furnizarea de oxigen pentru spitale.

„La momenul controlului, pe piaţă, mai era un furnizor de oxigen medicinal de puritate peste 98 la sută. La momentul în care se afla controlul aici noi eram în plină procedură de achiziţie, atunci existând doi operatori fireşte că am organizat procedura de licitaţie nemaidepinzând de acel unic furnizor", a declarat Ioan Bârliba.

În ceea ce privește sediului Fundației Epitropia, managerul Spitalului Sfântul Spiridon a spus că în raportul Corpului de Control se arată că spațiul respectiv nu putea fi dat în comodat, ci dat în chirie. Fundația Epitropia este condusă de către Eugen Târcoveanu, chirurg la Spitalul Sfântul Spiridon, iar de-a lungul anilor, fundația a donat aparatură unității medicale.

„Dânşii de la Corpul de control au invocat că nu am perceput chirie şi nu am încasat contravaloarea energiei electrice şi termice. Închipuiţi-vă o încăpere de 17 metri care are un calorifer cu şase elemenţi şi un bec. Dacă e să facem nişte calcule ajungem în derizoriu, dar am respectat ce a zis Corpul de Control şi am desfiinţat sediul şi l-am rugat pe domnul profesor Târcoveanu să găsească un sediu în afara spitalului", a declarat Ioan Bârliba.

Reacția managerului de la Institutului de Psihiatrie Socola este asemănătoare. Gabriel Oprișanu a declarat că acuzațiile nu sunt fondate, invocând același raport al Corpului de Control.

„Infirm cu tărie faptul că acest lucru s-ar fi întâmplat în timpul mandatului meu, eu nu am la cunoștință să existe o asemenea plângere împotriva mea sau mă rog, până acum. Nu știu dacă cineva cercetează asemenea lucruri, dar dacă cineva va cerceta, în momentul în care voi primi ordonanța de clasare, cu siguranță veți fi primii care veți afla", a spus, presei, Oprișanu, întrebat despre faptul că la spitalul pe care-l conduce s-ar cere mită pentru un post de asistent medical.

Despre posturile scoase la concurs, fără a exista în statul de funcții, managerul Institutului de Psihiatrie a afirmat că este vorba, cel mai probabil, de o situație din 2016: „Eu cred că domnul deputat ori a fost prost informat, ori ... nu îl suspectez de reacredință, ori nu a citit în întregime raportul Corpului de Control", a spus Oprișanu.

Acesta a precizat că singura problemă „cu tentă penală din raportul Corpului de Control" face referire la o angajare din 2009, când o moașă medicală a fost angajată pe post de asistent medical, însă că acest lucru s-a întâmplat cu 8 ani înainte de a fi el manager la această unitate medicală.

Ungureanu a depus, marți, la DNA Iași, 2 plângeri penale împotriva managerilor Institutului de Psihiatrie Socola și al Spitalului Spiridon. Ungureanu acuză achiziții la prețuri duble, fraudă timp de 8 ani și spăgi între 5.000 și 10.000 de euro pentru un post de asistent. Plângerile depuse de deputat au ca punct de plecare două rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății, la Institutul Socola și la Spitalul Sfântul Spiridon.