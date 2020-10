Managerul agenţiei de turism J'Info Tours îşi regândeşte business-ul şi investeşte într-o grădiniţă şi o sală de fitness

Jacqueline Pavel, proprietarul agenţiei de turism J'Info Tours, industrie afectată de pandemie, îşi regândeşte acum business-ul şi a investit într-o grădiniţă privată şi o sală de fitness. Carmen şi Jacqueline Pavel, proprietarele companiei, au declarat într-un interviu pentru News.ro că, deşi a înregistrat pierderi în prima parte a anului, nu renunţă la turism şi nu au luat în niciun moment în calcul ideea de a închide compania, care se va dezvolta mai mult în online. Au existat cereri pentru pachete de vacanţă şi în acest sezon estival, românii alegând să meargă în concediu în Antalya, Egipt sau Turcia, în timp ce vacanţele în destinaţii exotice sau la mare depărtare au fost amânate. Investiţia în grădiniţă şi în sala de fitness se ridică la circa 150.000 euro. Spaţiile au fost închiriate pentru o perioadă lungă de timp. De asemenea, în ceea ce priveşte industria ospitalităţii, Carmen Pavel spune că nu avem suficiente spaţii de cazare, iar mai mult de jumătate din cele existente sunt depăşite din punct de vedere al standardelor secolului XXI şi trebuie modernizate. ”Ne lipseşte, într-adevăr, infrastructura, dar şi infrastructura de servicii turistice. Românul îşi doreşte nişte standarde, nu îl mai satisfaci cu o bere”, afirmă Carmen Pavel.

”Ideea acestei investiţii ne-a venit în luna iunie, deoarece nu găseam efectiv nicio grădiniţă şi nicio variantă de educaţie potrivită pentru copiii noştri. Avem trei copii şi ne doream să-i educăm într-un mod cât mai apropiat pentru lumea actuală. Doi dintre ei mergeau la grădiniţă, însă nu eram mulţumiţi de regulile stricte de acolo. Aşa că am început să căutăm spaţiu şi ne-am oprit la primul, care ne-a plăcut foarte mult. La începutul lunii iulie am semnat contractul într-o mare viteză, ca să putem fi gata până pe 1 septembrie. Toate amenajările sunt inedite, fiecare cameră are tematica ei, iar fiecare tematică este legată de natură, avem şi un copăcel făcut din muşchi naturali. Vrem să mergem cât mai aproape de natură. Avem şi o curte generoasă şi vrem să petrecem cât mai mult timp în aer liber”, a declarat pentru News.ro Jacqueline Pavel.

În prezent sunt înscrise 25 de persoane, iar capacitatea este pentru 45 de copii.

”Programul este 8-18, însă noi vrem să le oferim părinţilor posibilitatea să îşi lase aici copiii peste noapte. De exemplu, dacă vor să plece la un film sau dacă vor să meargă în weekend la o nuntă, ei să poată lăsa copiii aici, într-un mediu pe care ei îl cunosc. Avem opţionale precum: robotică, parkour, curs de cercetaşi, curs de construcţii, actorie, pian, dans, balet, ca să încerce cât mai mult de mici şi să vad ce direcţii li se potrivesc”, spune ea.

Pentru programul scurt, taxa este de 2.650 de lei lunar, iar programul lung este de 2.900 lei.

”Ideea noastră a fost să ne extindem pe cât mai multe domenii. Am închiriat şi clădirea de lângă grădiniţă, unde vrem să facem o sală de fitness bespoke. Chiar ne gândim că o le ajute foarte mult pe mămici, pot veni să îşi lase dimineaţa copiii la grădiniţă şi să vină la noi la sala de fitness. Proiectul va include un pachet cu mişcare şi nutriţie, vom avea un medic şi antrenori în acest sens. Mai ales că în perioada aceasta se caută locurile mai restrânse unde să fie în siguranţă. Aici pot face sport 10 persoane simultan, numărul va fi limitat pentru a avea spaţiul necesar şi să putem să dezinfectăm aparatura după fiecare”, spune proprietarul companiei.

S-a investit totodată şi în instalaţiile de purificare a aerului.

”Foarte important pentru noi a fost să găsim şi o direcţie educaţională care să se potrivească generaţiei actuale de copii. Eu cred că asta presupune foarte multă explorare, presupune metode educaţionale moderne, prin experienţe, prin experimente, prin aventură, nu acel clasic stat la măsuţă şi lucrat fişe. Deci o nouă abordare dată educaţiei din partea preşcolară. Curricula a fost făcută de noi, avem un educator cu multă experienţă, pe mai multe tipuri de programe de învăţământ, a lucrat timp de 15 ani în Marea Britanie în acest domeniu. Am făcut un plan de învăţământ astfel încât să îmbinăm încă de la început în metodele preşcolare concepe precum: educaţia financiară, bune maniere, social-skills, danger-control, pentru ca micuţii să înţeleagă foarte bine că orice activitate are consecinţe, iar unele pot fi grave. Pentru copii, este foarte greu să înţeleagă la vârstele mici ideea de consecinţe, iar noi mergem pe situaţii clare în care să fie expuşi şi să vadă care sunt consecinţele acelor fapte. Am înfiinţat şi parlamentul Arkedo, unde copiii îşi dezbat şi votează propriile reguli”, precizează Jacqueline Pavel.

Totul va fi practic, iar copiii vor face şi simulări de situaţii extreme, astfel încât să fie pregătiţi de situaţii neprevăzute.

”Orice tematică va începe printr-o poveste, printr-un caz concret. De exempu, când vom vorbi despre dinozauri vom începe cu o poveste, toţi copiii vor forma o echipă de cercetători care ajung pe o insulă proaspăt descoperită unde încă există dinozauri şi ei trebuie să-i descopere. Curtea va fi insula, unde vor avea ascunse ouă de dinozauri, iar acela va fi punctul de plecare pentru explorarea acestei tematici. Tot la fel când vom vorbi despre 'Cine sunt eu'. Ei vor fi atunci detectivi care au găsit o valiză şi nu ştiu a cui este. În valiză explorează diverse obiecte şi trebuie să formeze o echipă să găsească persoana care a pierdut valiza”, a adăugat ea.

Proprietarii companiei nu renunţă la turism

Investitorii spun că nu renunţă la activitatea de bază a companiei, turismul.

”Ne ocupăm şi de turism în continuare. Cereri există chiar şi în pandemie, inclusiv pentru grupuri. După luna iulie în special oamenii au început să îşi dorească să călătorească iar. Chiar şi acum îşi caută vacanţele pentru schi. Cumva cred că am învăţat să trăim şi aşa. A trecut şocul. Îmi doresc foarte mult să ne dezvoltăm pe online, proiectul privind site-ul este deja în desfăşurare. Se poate cumpăra orice online, de la bilete de avion, la cazare la hotel, maşini de închiriat, inclusiv bilete de muzeu şi teatru. Vrem să creştem această platformă cât mai mult în următorii ani, deoarece acesta e viitorul”, spune Jacqueline Pavel.

Compania are acum 43 de angajaţi.

”Românii au mers în vacanţă în Antalya, Egipt, Turcia. Pe circuite au mers în Italia. Vrem să vedem care mai e situaţia în Franţa, dacă rămâne deschisă pentru turişti. Nu am reuşit să-i mai trimitem în destinaţii mai îndepărtate. Aveam pregătite excursii în Japonia, China, Thailanda, Vietnam, Cambodgia, America de Sud, dar turiştii sunt sceptici şi le-am reprogramat pentru anul viitor. A fost şi un procent - mic însă, faţă de anul trecut - al celor care s-au înscris acum. Am avut pierderi în lunile din perioada stării de urgenţă, toată compania a fost în şomaj tehnic, nu am avut încasări, de la jumătatea lunii martie până pe 15 iunie”, spune Carmen Pavel.

Compania aşteaptă acum fondurile de suport de la Uniunea Europeană.

”Dacă nu vor veni, noi avem planul de business făcut şi pentru anul următor, ca să ne coordonăm şi să rezistăm şi pe resursele proprii. Nu luăm în niciun moment în calcul ideea de a închide sau de a nu mai continua business-ul. Îl continuăm, îl reorganizăm, îl restructurăm, dar mergem cu el mai departe şi încercăm să ne adaptăm momentului. De fapt, acest lucru l-aş recomanda tuturor, să se adapteze pe oportunităţile momentului. Trebuie să rezistăm în orice condiţii. Nu vrem să renunţă la afaceri, la firmă. Corespondăm permanent cu parteneri din afară, unii chiar ne propun poriecte noi, ne gândim chiar la dezvoltări”, afirmă Carmen Pavel.

Şi ca să aducă produsele mai aproape, compania se va dezolta pe partea de IT.

”Deja am avut pierderi pe primul semestru, o pierdere mică, în primul trimestru am avut un plus foarte mic, dar am avut pierdere pe trimestrul 2. Şi estimăm probabil o pierdere şi la sfârşitul anului. Am aplicat pentru a accesa fonduri europene. Am aplicat şi la IMM Invest, dar ne-au refuzat”, explică ea.

Vorbind de industria ospitalităţii, spune că nu avem suficiente spaţii de cazare, iar mai mult de jumătate din cele existente sunt depăşite din punct de vedere al standardelor secolului XXI şi trebuie modernizate.

”Ne lipseşte, într-adevăr, infrastructura, dar şi infrastructura de servicii turistice. Românul îşi doreşte nişte standarde, nu îl mai satisfaci cu o bere”, spune Carmen Pavel.

Ea speră într-o revenire a turismului, de anul viitor.

”Omul nu va înceta niciodată să călătorească şi nici nu îl poţi opri să se deplaseze. Dorinţa de mobilitate a devenit parte a vieţii noastre. Oamenii nu vor renunţa la călătorii”, a adăugat ea.