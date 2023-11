Managerul Institutului Ana Aslan anunță: Primul Institut de geriatrie din lume și singurul în țara noastră

Managerul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan din Capitală, Sergiu Pantea, s-a referit la programele pe care unitatea medicală le oferă pacienţilor şi la numărul mare de pacienţi care vin aici din întreaga ţară. Potrivit lui Pantea, anual sunt aproximativ 13.000 de pacienţi, iar pentru o internare la Institutul Ana Aslan este nevoie doar de un bilet de trimitere de la medic.

”Institutul Ana Aslan este încărcat de istorie, este primul institut de geriatrie din lume şi singurul din ţara noastră. În prezent trecem printr-o perioadă mai uşoară, faţă de acum câţiva ani când a fost perioada pandemică şi când, într-adevăr, întreaga societate şi sistem sanitar a avut de suferit, dar odată cu depăşirea acestei crize şi institutul a reînviat. Este plin de pacienţi şi asta ne bucură cel mai mult”, aprecizat Sergiu Pantea, luni, la Medika TV, potrivit news.ro.

Potrivit managerului, în perioada pandemiei de COVID-19, activitatea Institutului a fost restrânsă la 25 la sută, însă această etapă a trecut, iar acum unitatea medicală funcţionează la capacitate maximă în toate cele trei sedii ale sale.

”Avem echipamente atât în sediul din Otopeni, cât şi în strada Căldăruşani, precum şi în sediul din Spătarului, practic Institutul are 3 sedii. Avem aparate care pot fi găsite în orice clinică privată. Sunt 540 de paturi, durata de tratament este de 2 săptămâni. Avem cam 13.000 de pacienţi pe an”, a precizat Pantea.

Managerul de la Institutul Ana Aslan a adăugat că, în sediul de la Otopeni, a fost creat un ambulatoriu integrat.

”Avem un proiect nou în sediul din Otopeni am creat un ambulatoriu integrat, unde prestăm majoritatea serviciilor pe care le prestăm pentru internare continuă şi în timp de regim de ambulatoriu. Este o aripă dedicată strict pentru ambulatoriul integrat unde am încercat că cooptăm şi mai multe specializări. Avem acolo medic de diabet, dermato, recuperare, ORL şi Oftalmo şi un medic carfiolog, ceea ce face consultul multidisciplinar mai facil. Astfel a fost redusă şi lista de aşteptare. Există pacienţi pentru care nu e pretabil ambulatoriul, ma refer la cei din ţară, dar pentru Bucureşti şi zonele limitrofe, este facil să vină să facă anumite tratamente. Există acelaşi tratament ca la orice ambulatoriu din ţară, programărue se factelefonic sau prin email. Pacienţii beneficiazăde tratamente şi consulturi”, a mai spus Pantea.

Întrebat dacă sunt probleme în ceea ce priveşte personalul medical, Sergiu Pantea a explicat că nu sunt astfel de probleme.

”Nu avem lipsuri acute de personal medical (...) Am reusit să obinem bani europeni pentru dotarea unor laboratoare cum este cel de radiologie, un proiect la care ţinem foarte mult. În acest an am reuşit să dotăm 3 laboratoare de radiologie, atât în sediul din Otopeni, cât şi cel din Căldăruşani şi Spătarului, cu echipamente de ultimă generaţie. Pe zona de imagistică avem singurele echipamente din Bucureşti-Ilfov pentru screeningul cancerului mamar (...) În loc să fie radiată pacienta este făcută o ecografie 3D”, a subliniat Pantea.

Pacienţii care vor să se interneze pentru diferite tratamente la Institutul Ana Aaslan au nevoie de un bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

”Sistemul este destul de simplu, orice pacient care doreşte să ajungă la Institutul Ana Aslan are nevoie de un bilet de trimitere. Acesta poate fi obţinut de la medicul de familie sau de la medicul specialist (...) Valabilitatea biletului de trimitere a fost prelungită de la 1 lună la 3 luni. De regulă în 3 luni ajung să fie internaţi. După ce au bilet de trimitere ne pot contacta telefonit sau pe emailul: secretariat@ana-aslan.ro. De asemenea, mai sunt şi alte adrese de email, ne pot suna, toate datele sunt publice”, a explicat Sergiu Pantea.

Metoda de tratament durează 14 zile la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan din Bucureşti.