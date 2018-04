Manchester City a câştigat campionatul Angliei după ce rivala United a fost învinsă de ultima clasată, West Bromwich

Forrmaţia Manchester City a câştigat, duminică, pentru a cincea oară campionatul Angliei, după ce rivala Manchester United a fost învinsă acasă de ultima clasată, West Bromwich, scor 1-0. City, care sâmbătă seară a învins Tottenham, scor 3-1, are un avans de 16 puncte faţă de United, locul doi, astfel că nu mai poate fi depăşită. Manchester City are 87 de puncte, iar United are 71.

Potrivit mancity.com, câştigând titlul acum, Manchester City a egalat recordul Premier League cu privire la câştigarea campionatului cât mai devreme într-un sezon, stabilit de United în 2001. Manchster City este a treia formaţie care a învins toate celelalte echipe într-un sezon de Premier League, după Chelsea în 2005/2006 şi United în 2010/2011. Echipa Manchester City a mai câştigat campionatul Angliei în 1937, 1968, 2012 şi 2014, conform news.ro.