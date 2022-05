Manevră a forțelor armate din Belarus: Trupe speciale plasate la granița cu Ucraina, pentru a oferi un avantaj tactic Rusiei

Ministerul britanic al Apărării raportează o activitate sporită în rândul forțelor armate din Belarus, o tactică menită să împiedice în mod eficient trimiterea de trupe ucrainene pentru a-i sprijini pe cei care luptă pentru controlul teritoriului cu Rusia, scrie Sky News.

În actualizarea sa zilnică, ministerul a declarat că Belarus a "anunțat desfășurarea de forțe pentru operațiuni speciale de-a lungul graniței cu Ucraina, precum și unități de apărare aeriană, artilerie și rachete în poligoanele de antrenament din vestul țării".

"Prezența forțelor belaruse în apropierea graniței va determina probabil menținerea trupele ucrainene, astfel încât acestea nu se pot ajunge în sprijinul operațiunilor din Donbas", a precizat ministerul.

Cu toate acestea, actualizarea a precizat că, în ciuda speculațiilor anterioare, forțele belaruse nu au fost implicate direct în conflict, președintele țării și aliatul lui Putin, Alexander Lukașenko, "echilibrând probabil sprijinul pentru invazia Rusiei cu dorința de a evita participarea militară directă cu riscul sancțiunilor occidentale, al represaliilor ucrainene și al posibilelor nemulțumiri în cadrul armatei belaruse".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DAnpcubog6



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/moSLR5a4DL