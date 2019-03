Manevra PPE prin care FIDESZ-ul lui Viktor Orban a `fost salvat`. A fost vorba de o suspendare voluntară și nu de o sancțiune

Partidul aflat la putere în Ungaria, Fidesz, a fost suspendat din formaţiunea paneuropeană de centru-dreapta Partidul Popular European (PPE) pe termen nelimitat, a anunţat miercuri pe Twitter preşedintele PPE, Joseph Daul. Aceasta e varianta oficială a PPE. De partea lui Viktor Orban a spus cum au stat de fapt lucrurile - NU a fost vorba de nici o sancțiune, ci doar de o suspendare voluntară a Fidesz pe perioadă nelimitată pentru a evita o sancțiune și pentru a da ocazia unei comisii speciale independente să verifice acuzațiile privind încălcarea statului de drept în Ungaria.

Decizia, adoptată în urma unui vot al delegaţilor din partidele membre PPE reuniţi la Bruxelles, a fost luată după mai multe apeluri ca partidul premierului ungar Viktor Orban să fie supus unor măsuri disciplinare pentru încălcarea principiilor statului de drept.



"Suspendarea presupune următoarele: nu poate participa la nicio reuniune a partidului; nu are drept de vot; nu are drept de a propune candidaţi pentru posturi", a precizat Joseph Daul în postarea sa de pe Twitter.



Potrivit sursei citate, decizia de suspendare a Fidesz din PPE s-a luat cu 190 de voturi pentru şi trei împotrivă.

După anunţul făcut de Daul, premierul ungar Viktor Orban a spus că a fost de acord în mod voluntar să suspende participarea Fidesz la PPE, pentru a preîntâmpina o suspendare forţată din cauza îngrijorărilor privind statul de drept.



Orban a precizat că PPE a fost de acord nu să suspende Fidesz, ci să îi permită voluntar să nu mai participe la activitatea formaţiunii paneuropene până când o comisie independentă îşi va finaliza analiza asupra statului de drept în Ungaria.



De altfel, în textul de compromis adoptat miercuri, se arată că "preşedinţia PPE şi Fidesz au convenit de comun acord suspendarea Fidesz până la publicarea unui raport de către o comisie de evaluare (din cadrul formaţiunii - n.r.)". În textul de compromis nu este menţionată nicio durată a suspendării.



Anterior, candidatul PPE la şefia Comisiei Europene la alegerile europene din mai, germanul Manfred Weber, s-a exprimat în favoarea suspendării Fidesz pe perioada desfăşurării anchetei asupra acţiunilor sale.



Conform unui document consultat de Reuters, evaluarea va fi făcută de o comisie condusă de Herman Van Rompuy, fostul preşedinte al Consiliului European şi fost premier belgian.



"Ca familie politică nu doar că trebuie să avem principii şi să vorbim despre valori, dar trebuie să fim şi un exemplu", se arată în document.



Şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi 13 partide din PPE au cerut expulzarea Fidesz, însă şefa creştin-democraţilor germani (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a propus un compromis înaintea întâlnirii.



Kramp-Karrenbauer, favorită la a-i succeda în funcţie cancelarului german Angela Merkel, a participat personal la reuniunea de miercuri pentru a le confirma delegaţilor că partidul său, cel mai mare din PPE, ar susţine suspendarea Fidesz şi crearea comisiei de analiză.



Şeful de cabinet al lui Orban semnalase anterior că Fidesz mai degrabă ar părăsi PPE decât să vadă că îi este suspendată apartenenţa, spunând că este o chestiune de "demnitate" naţională.