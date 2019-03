Manfred Weber, despre excluderea din PPE a partidului maghiar Fidesz - Toate opțiunile sunt pe masă

Manfred Weber, liderul grupului popularilor europeni din PE, a declarat, la București, ca miercuri se va lua o decizie privind excluderea din PPE a partidului maghiar Fidesz, pana atunci fiind in desfasurare negocieri cu toate partidele din PPE.

„În ceea ce privește Fidesz, ultimele zile nu au fost ușoare în cadrul PPE. Am avut solicitări formale de a întreprinde o acțiune față de prietenii din Ungaria. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu premierul Viktor Orban marțea trecută la Budapesta. Am discutat despre problemele cu care ne confruntăm și PPE este un partid al valorilor, un partid al principiilor fundamentale, al convingerilor comune și de aceea trebuie să garantăm că fiecare partid își respectă aceste valori în cadrul programului său de bază. Ne aflăm în discuții cu toate partidele din PPE pentru a ne pregătim pentru miercuri. Deocamdată, toate opțiunile sunt pe masă. Scopul meu este să pregătesc o poziție astfel încât toată lumea din partid să se poată pune de acord. Asta încerc să fac cu președintele partidului, Joseph Daul”, a declara Manfred Weber după Summitul PPE de la București, potrivit Mediafax.

„Principalul mesaj este că suntem un partid al înțelegerii comune și aceasta este o întrebare la care trebuie să răspundă prietenii din Ungaria, dacă respectă aceste principii sau nu”, a completat Weber.

Vineri, premierul Ungariei a pledat pentru evitarea "coşmarului Statelor Unite ale Europei" și apărarea creștinismului. Anterior, Viktor Orban le-a trimis o scrisoare politicienilor europeni care au cerut excluderea partidului Fidesz din Partidul Popular European (PPE), prin care și-a prezentat scuzele pentru limbajul ofensator.

In acest context, Manfred Weber îi ceruse lui Viktor Orban să renunţe la retorica anti-UE.