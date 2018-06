Mango - regele fructelor și prietenul sănătății

Mango este un fruct tropical, din familia drupelor (acele fructe carnoase si zemoase, care au un singur sambure in centrul lor). Numit uneori si “regele fructelor”, mango este unul dintre cele mai consumate fructe la nivel mondial, scrie exquis.ro.

Aceste fructe nu sunt doar delicioase, ci si foarte nutritive, insa, la fel ca la orice fruct, moderatia este importanta, pentru ca si mango contine mult zahar.

Informatii nutritionale despre mango

Fiecare portie de mango feliat (165 de grame) contine, cu aproximatie:

107 calorii

3 grame de fibre

24 grame de zahar

1 gram de proteine

25% din valoarea zilnica recomandata de vitamina A,

76% din valoarea zilnica recomandata de vitamina C,

257 mg de potasiu,

0,2 mg de vitamina B6.

Ce beneficii pentru sanatate au fructele mango

De la faptul ca iti asigura necesarul unor vitamine esentiale, pana la faptul ca iti imbunatatesc digestia, fructele mango au multe beneficii pentru sanatate, pe care este important sa le cunosti.

Vitamina A

Mango e un fruct bogat in vitamina A. Aceasta vitamina are multe functii importante in corpul uman, in special pentru ochi si piele. Totodata, vitamina A contribuie la o sanatate mai buna a oaselor tale, precum si la mentinerea sanatatii sistemelor imunitar si reproducator, potrivit doc.ro.

Vitamina C

Mango este una dintre cele mai bogate surse de vitamina C. Aceasta este esentiala pentru sistemul tau imunitar. Totodata, ea joaca un rol important in dezvoltarea muschilor, tendoanelor si oaselor. Faptul ca mananci mango imbunatateste absorbtia fierului de origine vegetala, datorita continutului sau de vitamina C. O portie de mango (vezi mai sus) are 46 de miligrame de vitamina C sau aproape 76% din ceea ce ar trebui sa fie necesarul pentru o zi din aceasta vitamina.

Ajuta la controlul greutatii

Mango are un mare potential cand vine vorba de controlul greutatii. Cercetarile recente sugereaza ca mango si fitochimicalele din compozitia lui pot, de fapt, sa suprime celulele grase si genele corelate cu grasimea din corp.

Un alt studiu a aratat ca mango, mai exact coaja acestuia, inhiba formarea tesuturilor grase intr-un mod similar cu antioxidantul resveratrol.

Proprietati impotriva cancerului

Micronutrientii din mango ar putea lupta contra cancerului, iar o cercetare in domeniul cancerului mamar arata rezultate promitatoare impotriva acestei boli. In cadrul unui studiu pe animale, mango a reusit sa reduca dimensiunile tumorii si sa suprime factorii care duceau la dezvoltarea cancerului. In alt studiu, mango a reusit sa opreasca avansarea unei forme de cancer in stadiu incipient, numit carcinom ductal.

Imbunatateste digestia

Consumul de mango a aratat rezultate impresionante in cazul persoanelor care sufereau de constipatie cronica. Intr-o cercetare publicata in The Official Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (jurnalul oficial al federatiei societatilor americane de biologie experimentala), un grup de oameni care au mancat mango in fiecare zi a inregistrat o imbunatatire mai mare in cazul simptomelor constipatiei lor, in comparatie cu participantii care au mancat o cantitate echivalenta de fibre.

Grupul de participanti care a consumat mango a aderat la planul de tratament cu mai multa usurinta si a prezentat niveluri crescute in ceea ce priveste acizii grasi buni si alte masuri ale bunastarii sistemului digestiv, cum ar fi secretiile de sucuri gastrice care ajuta in digerarea alimentelor.

Aceste efecte benefice s-ar putea datora continutului mare de apa si de fibre al fructelor mango, pe langa acei antioxidanti sanatosi pe care ii are in compozitie.

Cum sa consumi mango

Mango proaspat este delicios si plin de savoare atunci cand il mananci simplu, ca atare. Trebuie doar sa il cureti de coaja si sa il feliezi sau sa il mananci in bucati mici.

Exista si alte modalitati in care poti consuma mango. Iata cateva idei pe care le poti incerca data viitoare cand mergi la supermarket si cumperi cateva mango:

Smoothie din 4 ingrediente: este suficient sa pui toate ingredientele intr-un blender si sa le pasezi pana obtii o pasta; ingredientele sunt: o cana si jumatate de bucati congelate de mango (aproape 280 grame), 1 banana coapta, taiata bucati, 1 mana de frunze de baby spanac si 180 ml de lapte de migdale neindulcit.

Poti prepara chiar si sos salsa folosind mango, daca iti plac sosurile mai dulci.

Poti face o salata simpla, cu frunze de kale si ulei de susan, folosind 1 mango taiat cubulete si fulgi de migdale, de exemplu.