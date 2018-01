Manifestaţie de amploare în Statele Unite: Sute de mii de oameni pe străzi la un an de la înscăunarea lui Donald Trump la Casa Albă / VIDEO

Sute de mii de persoane au participat, sâmbătă, în SUA, la al doilea Marş al Femeilor, la un an de învestitura lui Donald Trump la Casa Albă, relatează Reuters. Manifestaţii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago şi în alte 250 de oraşe, iar personalităţile care au luat cuvântul au cerut femeilor să voteze la alegerile pentru Congres din noiembrie. “Votul tău este cel mai puternic instrument pe care îl ai la dispoziţie. Oricine are privilegiul de a vota trebuie să facă acest lucru", a declarat actriţa Eva Longoria la marşul de la Los Angeles.

Trump a postat pe Twitter un mesaj în care a vorbit despre creşterea economică din ultimul an, de care au beneficiat şi femeile. “Minunată vreme în ţara noastră măreaţă, o zi perfectă pentru Marşul Femeilor. Ieşiţi şi celebraţi istorica şi fără precedent creştere economică din ultimele 12 luni. Cea mai scăzută rată a şomajului în rândul femeilor în 18 ani", a scris el pe Twitter.

Multe protestatare au purtat căciuli şi pălării roz, pentru a-l ironiza pe preşedinte, iar la manifestaţiile de sâmbătă multe persoane au vorbit despre tema agresiunii sexuale, reflectată în campaniile #MeToo şi #TimesUp de pe reţelele de socializare. “Când i se întâmplă unei femei, mereu trebuie să lupte singură. Mereu vom fi alături de tine, te vom susţine, nu ve fi singură", a spus actriţa Olivia Munn la mitingul de la Los Angeles. Primarul din Los Angeles Eric Garcetti a apreciat că 600.000 de persoane au fost prezente la marş, cel mai mare număr din ţară.

La Chicago, mii de femei s-au strâns în Grant Park, purtând pancarte pe care scria: "O femeie puternică creşte o femeie puternică". Organizatorii "Women's March" au plasat marşul sub sloganul "Puterea este în urne", sperând într-o mobilizare electorală pentru alegerile din noiembrie. Alte manifestaţii sunt prevăzute duminică în alte oraşe americane, dar şi europene, cum ar fi Berlinul, conform news.ro.