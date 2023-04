Mănușile cu care Duckadam a apărat în 1986 sunt expuse la Muzeul Fotbalului din Capitală

Mănuşile cu care portarul Helmut Duckadam a apărat în 1986 patru penalty-uri în finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua şi FC Barcelona sunt expuse începând de vineri la Muzeul Fotbalului din Capitală.

Aflate în proprietatea lui Valentir Voicu, un român stabilit în Canada, mănuşile au prezentate, vineri, într-o conferinţă de presă, şi vor fi expuse la muzeu în următoarele 5 luni, conform Agerpres.La eveniment, Helmut Duckadam a declarat că se bucură să vadă mănuşile vândute în 2002."Mă bucur să revăd aceste mănuşi după 20 şi ceva de ani. Pe proprietarul acestor mănuşi nu îl cunoşteam, deşi e şi dânsul tot arădean. Înainte de a ajunge la dânsul, eu de-a lungul timpului am mai prezentat aceste mănuşi, unii au încercat chiar să ţină o licitaţie, mi s-au oferit în banii de azi cam 100 de lei, deci au fost perioade în care interesul pentru ele era 'foarte mare' să spun aşa. Şi la un moment dat un prieten m-a ajutat să le pun la vânzare pe internet, iar domnul Voicu mi-a oferit atunci (n.r. - 2002) 3.000 de dolari. Acei bani m-au ajutat foarte mult, pentru că atunci tocmai îmi schimbasem apartamentul şi aveam nevoie. Mă bucur că aceste mănuşi au ajuns la cineva care le apreciază. Un alt om poate ar fi încercat să le scoată la licitaţie să obţină o sumă importantă de bani. Dar cred că amintirea şi faptul că băiatul său e şi el portar în Canada au făcut să nu le vândă niciodată. Mă bucur că Muzeul Fotbalului a reuşit să le aducă aici, pentru că ele reprezintă o mică părticică din istoria fotbalului, pentru că eu cu aceste mănuşi am apărat un singur joc, atunci, la Sevilla. Nu arată ele cel mai frumos azi, dar să nu uităm că au trecut 37 de ani, dar va fi o plăcere pentru cei care vor dori să le vadă", a spus el.

Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO



Fostul portar nu regretă că a vândut mănuşile, dar spune că dacă le-ar avea azi nu le-ar mai înstrăina.



"Am avut o nerăbdare să le văd după atâţia ani, emoţii e prea mult spus. Nu-mi pare rău că le-am vândut, mie nu-mi pare rău de nimic în viaţa mea. Eu am păstrat aceste mănuşi 16 ani, după 16 ani le-am vândut. Atunci a fost un sentiment de frustrare, când am văzut că nu există niciun interes din partea nimănui, din partea clubului Steaua, a cuiva, pentru că după '90 au fost bani foarte mulţi şi nu cred că era o mare sumă. Aşa că atunci când am văzut că dezinteresul e total m-am bucurat că au ajuns şi mă bucur şi acum. În momentul de faţă dacă aş avea mănuşile nu le-aş mai vinde, dar atunci visul meu era să le scot la o licitaţie şi să-mi iau şi eu o maşină bună. Ăsta era visul meu, dar nu a fost să fie. Dar azi, dacă ar fi să fie în posesia mea, nu le-aş mai vinde", a precizat el.



"Mă bucur că Muzeul Fotbalului le-a adus aici, pentru că logic era ca mănuşile să fie prezentate la inaugurarea Stadionului Steaua din Ghencea. Clubul să facă această invitaţie proprietarului prin mine sau personal... deci puteau cei de acolo să facă această invitaţie, dar nu au făcut-o. Dar eu mă bucur că sunt aici", a adăugat Duckadam

Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO



Prezent la eveniment, proprietarul Valentir Voicu a declarat că îşi doreşte ca mănuşile să fie văzute de cât mai mulţi iubitori ai fotbalului.



"L-am aşteptat mult timp pe Helmut să vină în Canada să ne cunoaştem, nu a fost să fie, însă s-a întâmplat acum, cu ajutorul celor de la Muzeul Fotbalului care au creat ceva fenomenal la Bucureşti. Cum să spun ce înseamnă aceste mănuşi pentru mine... Neil Armstrong a adus Luna americanilor şi a spus că el a făcut câţiva paşi mici pe Lună, dar în acelaşi timp un salt mare pentru umanitate. Helmut a făcut în acea seară la Sevilla câteva salturi uriaşe, reuşind să aducă românilor Cupa Campionilor Europeni... deci pentru fotbalul românesc a fost cel mai mare salt care a existat. Îmi doresc ca părinţii şi bunicii să îşi aducă aici copiii să vadă aceste mănuşi şi să le explice ce au reprezentat ele pentru fotbalul românesc. E păcat ca aceste mănuşi să nu fie văzute şi să stea doar la mine. Mănuşile nu se prea plimbă... adică de la Arad, când le-am cumpărat, au fost duse la Montreal în 2002 când am făcut nunta. A fost cadoul pe care mi l-am făcut pentru nuntă. Şi de atunci stau în camera băiatului meu, Marco, la capul lui. El este portar la academia clubului FC Montreal, poate va veni să se pregătească şi în România. El are 16 ani, e fotbalist român. E un 'vibe' la aceste mănuşi... de ce e fiul meu portar de fotbal? Nu ştiu. Putea să fie jucător de câmp, dar e portar", a precizat el.



Voicu a menţionat că a avut noroc când le-a cumpărat şi a subliniat că mănuşile, asigurate azi la 150.000 de euro, nu sunt de vânzare.



"Când le-am cumpărat, lucram la o firmă şi am primit un bonus. Tata când a auzit că am dat 3.000 de dolari pe mănuşi a zis că sunt nebun. Dar eu cred că a fost cea mai bună şi norocoasă investiţie. Dar eu nu o văd ca pe o investiţie, e un obiect care vreau să fie apreciat, să fie salvat, să nu ajungă la un rechin, să spun aşa, pentru că eu mă aşteptam ca atunci compania Reusch să facă o ofertă mai mare ca mine. Deci am avut mare noroc. Mănuşile au fost asigurate acum la 150.000 de euro. În Canada nu sunt asigurate, dar vor fi şi acolo. Mănuşile nu sunt de vânzare. Cred că nimeni nu poate să cumpere bocancii lui Neil Armstrong... aşa că nimeni nu poate cumpăra aceste mănuşi. Singura şansă ca mănuşile să revină în familia Duckadam este prin căsătorie, fiica lui Helmut are 15 ani, fiul meu 16 ani... deci asta ar fi singura şansă", a mai afirmat Valentir Voicu.



La 7 mai 1986, Steaua Bucureşti câştiga Cupa Campionilor Europeni, aflată atunci la a 31-a ediţie, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'' din Sevilla (Spania), după ce învingea în finală pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, în urma loviturilor de departajare. Duckadam a apărat atunci toate cele patru penalty-uri executate de spanioli.