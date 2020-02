MApN și Poliția Română, în social media. Cine sunt oamenii din spatele postărilor

Postările Ministerului Apărării Naţionale şi ale Poliţiei Române sunt create de oameni care nu au avut nicio legătură cu social media.

„Creăm produsele astfel încat sa fie potrivite pe specificul rețelei. Din iunie avem cont de tik tok care a ajuns până acum la 60.000 de urmăritori. (...) Dezvoltăm în permanență rețeaua de pagini a Ministerului Apărării Naționale și îi pregătim pe cei care fie ne vor lua locul, fie care administreaza acum pagini sociale ale MAPN. Înainte de asta, am fost ofițer de intendență, mă ocupam de achiziții si de partea de echipare si hrănire la un batalion din Ploiești”, a declarat căpitanul Roxana Davidovits, potrivit Mediafax.ro.

Potrivit căpitalului, cele mai de succes postări sunt cele „naturale”.

”Cum ar fi un home coming din Afganistan. Am avut o colegă care a ajuns acasă, a fost filmată de sora ei, am luat filmarea, am făcut un text, a avut un impact de 5 milioane de oameni”, a mai explicat Roxana Davidovits.

Până acum 2 ani, Roxana era ofiţer de logistică în Ploieşti. Acum, postările gândite de ea sunt urmărite de 450 de mii de oameni. Cei 4 militari gestionează 128 de pagini de socializare, inclusiv pe Tik Tok.

Florin este un poliţist cel puţin aparte. El este cel care face ca postările Poliţiei Române să ajungă în newsfeed-ul tău şi a altor 474.0000 de followeri de pe Facebook, după ce a lucrat 11 ani ca poliţist de ordine publică.

„E bună deschiderea asta către oameni, dar în același timp e tricky. Trebuie să ai grija cum te deschizi, pentru că foarte mulți zic: Băi, bravo, îmi place ce faci”, si apoi: „Nu imi vine sa cred, chiar exista cineva plătit pentru asa ceva?”. (...) Orice firmă are nevoie de promovare, iar promovarea, până la urmă, e pozitiva. E normal să îti faci o promovare a institutței tale. Prin noi, poti sa vezi ce activitati facem”, a spus Florin Jugravu, agent șef adjunct.

Florin a terminat școala de poliție la Cluj, iar ulterior a fost repartizat la București, la Secția 11.

„Îmi faceam fotografia și apoi îmi faceam mesajul sau dacă nu aveam un mesaj, mă duceam îl scriam și apoi mergeam și faceam și fotografia. (...) Trebuie să transmiți un mesaj prin postarea respectivă. Adica baza lui trebuie să plece de la o informare. (...) Eu plec de la materialul de bază, imi creez contentul, îmi aleg fotografia și apoi o dezbat cu coelgii. De la mine se pleacă, apoi vine filtrul colegilor și apoi vorbim cu „the head”, a mai spus acesta.