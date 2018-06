'Marșul Normalității' impune restricții de circulație între Piața Victoriei și Dealul Patriarhiei

Mai multe evenimente vor fi organizate, sâmbătă, în Capitală, între care și Marșul Normalității, din cauza căruia a fost restricționat traficul rutier, acesta fiind afectat pe traseul dintre Piața Victoriei și Dealul Patriarhiei, anunță Brigada Rutieră, potrivit Mediafax.

"În ziua de 9 iunie, între orele 13.30 – 15.30, se va desfăşura manifestația publică “Marșul Normalității” pe următorul traseu: Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu deasupra pasajului – str. Halelor – Splaiul Independenței – Piciorul Pantei (de la Dealul Patriarhiei). Deplasarea participanţilor se va face pe banda I și II de circulaţie", se arată într-un comunicat de presă al Brigăzii Rutiere.

În sursa precizată se mai arată că șoferii se pot deplasa pe rutele ocolitoare Piața Victoriei – Calea Victoriei – Piața Națiunile Unite, Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei – Splaiul Independenței și Piața Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare.

"Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să evite deplasarea în zonă în această perioadă și să respecte semnalele agenţilor de poliţie rutieră. Pietonii sunt rugaţi să circule numai pe trotuare, să traverseze strada prin locurile special amenajate, după o temeinică asigurare, la culoarea verde a semaforului electric şi să nu se deplaseze ori să staţioneze pe partea carosabilă", mai spune Brigada Rutieră.

"Marșul Normalității" se află la cea de-a 14 ediție și este organizat de către Partidul Noua Dreaptă.

"Organizat an de an începând din 2005 și ajuns la a 14-a ediție, MARȘUL PENTRU NORMALITATE este cea mai constantă manifestare publică din România organizată în sprijinul valorilor familiei tradiționale. Organizat de Noua Dreaptă și susținut de mai multe asociații care promovează normalitatea în societatea românească, MARȘUL PENTRU NORMALITATE exprimă protestul românilor care susțin valorile familiei tradiționale față de parada homosexualilor, o manifestare cu caracter obscen și provocator care promovează în fiecare an ideea legalizării căsătoriilor homosexuale și adopțiilor de copii de către de homosexuali, față de intenția PSD de a băga pe gâtul românilor în schimbul organizării referendumului pentru redefinirea căsătoriei în Constituție, față de poziția ezitantă a Curții Constituționale a României în cazul homosexualului Adrian Coman care a cerut recunoașterea pe teritoriul României a căsătoriei sale oficiată în Belgia cu un alt bărbat, față de blocarea la Senat a amendamentului la Constituție sub pretextul că se așteaptă adoptarea noii Legi a Referendumului, trimisă recent de Klaus Iohannis la Curtea Constituțională, în disprețul acelorași 3 milioane de români, între care se numără și membrii și simpatizanții Noii Drepte", se arată într-un comunicat al Partidului Noua Deaptă.