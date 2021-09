Maraton cu filme de acţiune, în primul weekend din octombrie la TNT

Cinci filme de acţiune, aventuri amuzante pentru întreaga familie şi western-uri fantasy şi dramatice, vor fi difuzate de postul TNT în primul weekend al lunii octombrie, se arată într-un comunicat remis News.ro, potrivit news.ro.

Maratonul de acţiune va începe pe 2 octombrie, înainte de prânz, cu o comedie. „Ninja în vacanţă/ 3 Ninjas: Knuckle Up” (SUA, 1995), regizată de Sang-ok Shin, va fi difuzată de la ora 11:10. Filmul îi are în centru pe Rocky, Colt şi Tum Tum, care pornesc într-o aventură interesantă pentru întreaga familie. Eroii se unesc pentru a lupta împotriva unei organizaţii cu rele intenţii, se confruntă cu o gaşcă de motociclişti şi totul cu ajutorul artelor marţiale.

„Călătorie spre centrul Pământului/ Journey to the Center of the Earth” (SUA, 2008), bazat pe romanul „Voyage au centre de la Terre” al lui Jules Verne, îi va urma, de la ora 14:40.

Brendan Fraser este un cercetător care, în căutarea adevărului despre ce s-a întâmplat cu fratele lui dat dispărut, descoperă, împreună cu nepotul său şi cu ghidul lor montan, o lume fantastică în centrul Pământului. Din distribuţia filmului regizat de Eric Brevig, nominalizat la Teen Choice Awards, fac parte Josh Hutcherson, Anita Briem şi Seth Meyers.

Continuarea, „Călătoria 2: Insula misterioasă/ Journey 2: The Mysterious Island” (SUA, 2012), bazată pe volumul „L'Île mystérieuse” a lui Verne, va fi difuzată de la ora 16:20.

Aceasta îi are în distribuţie pe Dwayne Johnson, premiat la Kids' Choice Awards pentru rolul lui, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Luis Guzmán şi Kristin Davis. Josh Hutcherson îşi reia rolul şi, de această dată, face echipă cu soţul mamei pentru a-l găsi pe bunicul despre care este crezut că a dispărut pe o insulă legendară.

Will Smith, Kevin Kline, Salma Hayek şi Kenneth Branagh sunt prinşi în „Wild Wild West - Mare nebunie in Vest” (SUA, 1998), regizat de Barry Sonnenfeld. Doi cei mai buni agenţi speciali din Vestul Sălbatic au misiunea de a-l salva pe preşedintele Ulysses S. Grant din mâinile unui om de ştiinţă diabolic hotărât să se răzbune pentru pierderea Războiului Civil. Comedia de aventuri cu elemente fantastice va fi difuzată de la ora 18:15.

Pe 3 octombrie, de la aceeaşi oră, la TNT poate fi urmărit western-ul „Tinerii pistolari/ Young Guns II” (SUA, 1990). Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Philips şi Christian Slater sunt cei mai căutaţi bărbaţi din America.

Filmul urmăreşte viaţa lui Billy the Kid în anii de după confruntarea din Vest dintre facţiuni rivale, de la finalul anilor 1870, cunoscută drept Lincoln County War. Împreună cu un grup de iscusiţi pistolari, încearcă să scape de autorităţile care sunt pe urmele lui.

Pentru piesa „Blaze of Glory” inclusă pe coloana sonoră, Jon Bon Jovi a primit un Glob de Aur şi o nominalizare la premiile Oscar.