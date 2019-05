Cineastul Marc Webb se află în negocieri cu Disney pentru a regiza o adaptare live-action a animaţiei „Albă ca zăpada/ Snow White”, potrivit Variety, scrie news.ro.

Scenarista Erin Cressida Wilson, cunoscută pentru „The Girl in the Train”, se află în discuţii pentru a scrie povestea. Benj Pasek şi Justin Paul, duo-ul din spatele musicalurilor „La La Land”, „The Greatest Showman” şi „Dear Evan Hansen”, vor compune noi cântece pentru film.

Filmul animat „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici/ Snow White and the Seven Dwarfs”, bazat pe basmul scris de Fraţii Grimm, a fost lansat cu mai mult de 80 de ani în urmă. A fost primul lungmetraj animat al Disney şi un imens succes pentru studiouri.

De-a lungul timpului, au fost făcute mai multe adaptări. Între ele se numără „Mirror Mirror”, cu Julia Roberts şi Lili Collins, şi „Snow White and the Huntsman”, cu Charlize Theron şi Kristen Stewart.

Webb, cunoscut pentru regia filmelor „The Amazing Spider-Man”, cu Andrew Garfield, a mai semnat „Gifted” şi „The Only Living Boy in New York”.