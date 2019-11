Marcarea a 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz - Sunt așteptați peste 20 de șefi de stat

Peste 20 de şefi de stat sunt aşteptaţi să ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz, a anunţat miercuri preşedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa.

Preşedinţii Rusiei, Franţei, Germaniei, Italiei şi Austriei se numără printre cei care şi-au confirmat până acum prezenţa la evenimentul care va avea loc în ianuarie anul viitor la Ierusalim, se precizează într-un comunicat al preşedinţiei israeliene.Ziua internaţională de comemorare a Holocaustului este marcată în fiecare an la 27 ianuarie, ziua când, în 1945, lagărul morţii de la Auschwitz-Birkenau a fost eliberat de Armata Roşie, care a găsit acolo circa 7.000 de supravieţuitori.Se crede că peste un milion de oameni au sfârşit în lagărul situat pe teritoriul Poloniei ocupate de nazişti. În total, naziştii au ucis în Holocaust 6 milioane de evrei, plus sute de mii de romi şi etnici sinti, persoane cu dizabilităţi, homosexuali şi membri ai opoziţiei.Evenimentul din 27 ianuarie 2020, organizat de Fundaţia Forumul internaţional privind Holocaustul (World Holocaust Forum Foundation), are loc în contextul unei creşteri a antisemitismului, mai ales în Europa."Viaţa evreilor este din nou sub ameninţare în Europa. Se află sub ameninţarea hărţuielilor şi atacurilor zilnic, pe străzi, în şcoli, la universităţi, online şi chiar în propriile lor case", a atenţionat într-un comunicat fondatorul şi preşedintele fundaţiei, Moshe Kantor.