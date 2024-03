Marcel Boloș răspunde criticilor din Opoziție: 'Nu am avut niciodată în gând şi nu am avut referire la bolnavii oncologici / Nu acesta este subiectul'

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, le-a răspuns iniţiatorilor moţiunii simple intitulate "Ministrul Boloş - inventatorul şi păzitorul taxei pe boală trebuie să plece cu taxele lui inventate cu tot" că nu a vizat bolnavii oncologici, mamele sau copiii care au nevoie de îngrijiri şi sunt bolnavi cu aşa-numita ''taxă pe boală'', ci "sistemul de plată a concediilor medicale, care are nevoie de intervenţie pentru a fi ajustat".

"Subliniez încă o dată pentru opoziţie că nu am avut niciodată în gând şi nu am avut referire la bolnavii oncologici, la mame, la copiii care au nevoie de îngrijiri şi sunt bolnavi. Nu acesta este subiectul. Este vorba despre sistemul de plată a concediilor medicale, care are nevoie de intervenţie pentru a fi ajustat şi pentru a nu mai angrena cheltuieli care sunt pentru bugetul de stat o povară şi pentru bugetul de sănătate o povară şi a nu mai ajunge în situaţia în care suntem acum cu acest tip de cheltuială a bugetului de sănătate. De la preluarea mandatului trăim cu paradox: nimeni nu vrea să crească impozitele şi taxele, nimeni nu vrea tăiere de cheltuieli, dar atunci singur rămâne o singură variantă: ne împrumutăm", a spus Boloş, în Parlament, la dezbaterea moţiunii, conform AGERPRES.

„Greaua moștenire”

El a reamintit faptul că, la preluarea mandatului, a moştenit un program de convergenţă de la reprezentanţii USR. Potrivit acestuia, Programul de convergenţă presupune ca, începând cu anul 2019, când România a intrat în procedură de deficit bugetar excesiv, trebuie să realizeze reducerea şi ajustarea deficitului bugetar an de an. Însă lucrurile "nu s-au întâmplat aşa şi am ajuns cu deficitul bugetar la valoarea pe care o cunoaşteţi de la finele anului trecut, de 5,6% din PIB".



"Şi să nu uităm că suntem într-o perioadă în care România implementează un buget semnificativ de investiţii. Vă reamintesc, este o perioadă în care în România se investeşte. Numai din Politica de Coeziune sunt peste 46 de miliarde de euro pe care trebuie să îi absorbim. Numai din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă sunt alte 29,7 miliarde euro. Deci, peste 75 de miliarde de euro care pun bazele modernizării României. Îi reamintesc domnului Drulă că acest deficit bugetar despre care vorbeşte şi despre toate aceste vremuri apocaliptice la care face referire înseamnă bani investiţi pentru România, înseamnă programe de investiţii derulate pentru România, înseamnă un deficit bugetar care a fost dus pentru finanţarea investiţiilor, tocmai pentru a schimba paradigma pe care am moştenit-o, prin care deficitul bugetar a finanţat consumul. De acum, de la momentul la care am preluat mandatul, această paradigmă s-a schimbat. Deficitul bugetar finanţează investiţiile'', a susţinut şeful de la Finanţe.



Boloş a subliniat că în România se întâmplă şi lucruri bune, cum ar fi creşterea economică de 2%.



"Uitaţi să spuneţi şi lucrurile bune pe care le avem: creşterea economică de 2% din PIB. Este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. PIB-ul pe cap de locuitor, care, în acest an, ajunge la 20.000 de euro. Pentru prima dată în istoria României, PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 20.000 euro de pe locuitor. Cheltuielile cu investiţia: 120 de miliarde de lei domnilor parlamentari, adică 7,2% din PIB, în timp ce valoarea deficitului bugetar, care este de 80 de miliarde de lei, ne arată că prin finanţarea deficitului bugetar ducem banii spre investiţii. Este o regulă pe care studenţii din anul întâi o învaţă că valoarea deficitului bugetar dacă este mai mică decât valoarea bugetului alocat investiţiilor, atunci deficitul bugetar duce spre finanţarea investiţiilor şi asigură o cale corectă de creştere economică pentru România", a explicat ministrul.



În altă ordine de idei, Boloş a făcut referire la sistemul eFactura şi a precizat că până în prezent au fost primite 50 de milioane de facturi.



"Închei prin a spune că, spre tristeţea unora care până mai ieri erau obişnuiţi cu evaziunea şi să încerce prin tot felul de metode ingenioase să aducă prejudicii bugetului de stat, prin modulul eFactura, aşa cum l-aţi criticat şi l-aţi desfiinţat de nenumărate ori, avem peste 50 de milioane de facturi pe care le-am preluat, avem 550 de miliarde de lei valoarea acestor facturi şi îi anunţ pe cei care se ocupă cu evaziunea că, de la 1 mai, modulul antifraudă construit pe baza modulului de eFactura pe care îl criticaţi va fi operaţional şi de atunci încolo cei care încă se mai dedau la fapte de evaziune fiscală vor avea o problemă pe care o vom descoperi în timp util şi la care vom găsi soluţiile cele mai eficiente", a avertizat Marcel Boloş.