Marcel Ciolacu a izbucnit din cauza pensiilor speciale: S-au făcut abuzuri! În UE există legi pentru Armată și ordine publică

Liderul PSD Marcel Ciolacu spune că România are deja o lege bună prin care să corecteze neregulile legate de pensiile speciale. E greu însă de spus cine are pensii speciale, căci ale militarilor nu sunt speciale, nici cele ale polițiștilor. Ar rămâne cei din servicii și magistrații, conform declarațiilor lui Ciolacu.

În statele UE Armata are pensii speciale

"Știți și dumneavoastră că există un raport al Băncii Mondiale, foarte corect. Când faci o reformă trebuie să ții cont de realitățile care există. România are un război la frontieră. Eu am spus și spun în continuare: Armata nu are pensii speciale. 29 de state au legi speciale pentru pensiile Armatei, Franța, Germania, Belgia, abordarea în UE e cu legi speciale pentru ordine publică și Apărare. Vrem să fim noi, România altfel? Eu nu spun că unele pensii nu sunt mai mari decât salariile. Aceste lucruri sunt corectate prin lege. Legea e pentru viitor. Nicio lege nu se dă pentru trecut. Comisia Europeană ne cere o lege pentru viitor. S-au făcut abuzuri. Nu poți să lucrezi o zi, să fii magistrat și să ai la pensie sute de milioane. S-a făcut corectura prin lege, pe viitor. Nu se pierde niciun leu, singurii bani pierduți sunt cei cu care s-au cumpărat milioane de vaccinuri", a spus Ciolacu.