Marcel Ciolacu a RĂBUFNIT în urarea de Crăciun: ce transmit George Simion și Dan Barna

Politicienii au transmis mesaje de Crăciun în care amintesc de pandemie și își exprimă speranța revenirii la normalitate. Am învățat să ne bucurăm de lucrurile care chiar contează, spune Mircea Fechet, în timp ce Marcel Ciolacu afirmă că românii trebuie să lupte pentru revenirea la o viață normală, conform Mediafax.

Citește și: Doctorul Monica Pop a RĂBUFNIT cu privire la DECAPITĂRILE ORCHESTRATE: Aduceți TITANII înapoi!

„Astăzi este mai puțin despre politică și mai mult despre recunoștință, liniște, sănătate și sărbătoare în familiile tuturor românilor din țară și de pretutindeni. Ne doresc tuturor speranță și încredere că vom reuși împreună să punem lucrurile pe făgașul normalității, al decenței și al seriozității lucrurilor făcute cu simțul răspunderii pentru a depăși situația de criză prin care trece România astăzi”, afirmă vicepremierul Dan Barna (USR PLUS).

El face apel la resposabilitate și la respectarea măsurilor de siguranță sanitară în aceste zile.

„Sănătatea este cel mai de preț dar pe care îl oferim nouă și familiilor noastre. Crăciun fericit, dragi români”, adaugă Barna.

Copreședintele AUR George Simion scrie pe Facebook: „Magii de la Răsărit i-au adus Pruncului Iisus trei daruri simbolice- aur, smirnă și tămâie. Nouă, sărbătorile acestui an să ne aducă libertare, aproiere de dreapta credință, iubire de națiune și familia în jurul nostru”.

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, apreciază că „una dintre puținele părți bune ale acestui an dificil e că am învățat să ne bucurăm cu adevărat de lucrurile care chiar contează. Sărbătorile acestea vă urez să le petreceți în liniște, cu sănătate și alături de cei dragi! Să ne auzim cu bine”.

La rândul său, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, cataloghează anul 2020 drept unuș „dureros și greu”.

„A fost un an marcat de suferință, restricții și nedreptate. Un an în care mulți dintre noi am pierdut, din păcate, pe cineva drag. Acum, însă, pentru toți cei importanți din viețile noastre trebuie să regăsim energia și speranța! Vă îndemn pe toți să luptăm pentru un mâine al revenirii la o viața normală! Să aducem bucurie și împăcare în sufletele celor apropiați! Să fim mai solidari ca oricând! Să oferim orice sprijin putem celor care au nevoie de generozitatea și solidaritatea noastră! Vă doresc tuturor să aveți parte de sărbători în tihna și căldura familiei! Să dea bunul Dumnezeu un an 2021 în care fiecare să aibă șansa unei vieți mai bune! Crăciun Fericit! La mulți ani tuturor românilor”, transmite Ciolacu.