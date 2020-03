Marcel Ciolacu anunță PLANURI FULGER pentru weekend, după DEMISIA lui Florin Cîțu

Liderul PSD Marcel Ciolacu anunță că retragerea lui Florin Cîțu din postura de premier propus este cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României.

"Normal am deschis ședința. Am luat act de acest lucru. Fiind singurul punct pe ordinea de zi. Așteptăm ca președintele să ne cheme la consultări. Am anunțat în plen să nu se plece din oraș și senatorii și deputații să nu plece în weekend, să se aștepte să vină la muncă la audieri în weekend.

Cel mai bun lucru care se putea întâmpla României este că domnul Cîțu s-a retras.Consider că până acum nu a fost un joc politic corect pe margiea Constituției", a declarat Marcel Ciolacu.