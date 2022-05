Marcel Ciolacu: 'Aș prefera sistemul german cu taxă de solidaritate' (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, că își dorește o „taxă de solidaritate”.

„Au mai ramas 3-4 state europene cu cota unica (de impozitare). Eu as prefera sistemul german unde exista o taxa de solidaritate astfel incat sa poti regla impozitarea muncii si impozitarea capitalului. Am mai avut aceasta discutie de cand am intrat la guvetnare, exista un grup mixt PNL-PSD-UDMR care lucreaza cu expertii din Ministerul Finantelor la o reforma in zona fiscalitatii, sa vedem ce se poate introduce in anul acesta si ce putem sa anticipam astfel incat sa nu mai fim Guvern pompier de serviciu”, a spus Ciolacu.