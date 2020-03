Marcel Ciolacu cere SĂ PICE CAPETE, după umilirea Sorinei Pintea: 'Am avut o discuţie cu ministrul Justiţiei, pe această temă, şi dânsul era îngrijorat'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că se bucură că ministrul de Interne, Marcel Vela, a cerut o anchetă, după ce au apărut imagini cu fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, încătuşată şi spune că PNL și șeful de la MAI sunt responsabili, fiind la putere.

”Când vorbim de supremaţia legii, uităm de independenţa judecătorilor şi procurorilor, când vorbim de toleranţă zero la corupţie, uităm de toleranţă zero la drepturile omului. Încă suntem bolnavi. Trebuie cât mai devreme să luăm o atitudine clară şi să începem să recunoaştem că până acum am folosit aceste cazuri în lupta politică. Mă bucur că a ieşit domnul ministru Vela şi ministrul Sănătăţii şi au luat atitudine. Pot modifica normele de aplicare a legii, atât ministrul Justiţiei, cât şi cel de Interne, prin ordin al ministrului şi pot îndrepta lucrurile”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la Digi24, referindu-se la scoaterea Sorinei Pintea din arest încătuşată.

Citește și: Gigi Becali a rămas mască: Aşa ceva e inadmisibil. Şi tot Becali este vinovat, la integritate!

Ciolacu a sugerat că presa a fost chemată pentru a o filma pe Sorina Pintea şi spune că cine a făcut aceste lucruri ar trebui să îşi piardă locul de muncă.

”Cine face aceste lucruri la serviciu trebuie să răspundă şi ar trebui să îşi piardă locul de muncă. Să fie nişte norme foarte clare. Nu trebuie să ne facem că presa a fost întâmplător acolo şi nu a fost anunţată. Totuşi, nu se ştia că doamna Pintea se duce la spital şi la ce spital şi la ce uşă. Există şi un revers. Judecătorii se uită şi ei la presă, trebuie să ia decizii. Am avut o discuţie cu ministrul Justiţiei pe această temă şi dânsul era îngrijorat. Trebuie găsită o măsură”, a spus Marcel Ciolacu.

Citește și: Adrian Năstase este trist: Și știm, nimeni nu este sau nu a fost fără pată!

Preşedintele social-democraţilor a vorbit şi despre sancţiunea primită de Sorina Pintea, în partid.

”Doamna Pintea, indiferent ce a făcut, este treaba Justiţiei, nu m-aţi auzit şi nu o să mă auziţi niciodată că voi comenta o decizie a unor judecători. Este o decizie, am luat act de ea, nu am vrut să iau o decizie în partid pe o anumită persoană. Am luat o decizie împreună cu colegii mei pentru astfel de cazuri, care este regula pe care o vom respecta cu toţii. Este suspendarea din partid. Mi se pare o regulă corectă când intri în politică”, a subliniat liderul PSD.

Citește și: Iohannis a primit premiul ‘Coudenhove-Kalergi’; Tusk: ‘I-am propus să fie președintele Consiliului European, a refuzat’

Întrebat cine este de vină în acest caz, Marcel Ciolacu spune că partidul aflat la guvernare ar trebui să fie responsabil.

”Cred că noi toţi suntem de vină. Fiind la putere, PNL trebuie să fie responsabil de ceea ce se întâmplă. Întotdeauna puterea este responsabilă de ce se întâmplă, nu opoziţia. Ministerul de Interne este în acest moment condus de un om politic, domnul Vela este înscris în PNL şi este responsabil de ce se întâmplă.

Citește și: Scandal între deputatul Ungureanu și ministrul Costache în timpul audierilor : ‘Speram să nu deveniți politician’

Am buna credinţă înainte de toate şi aşteptăm să vedem controlul ministrului de Interne. Totuşi a venit cam târziu”, a declarat Marcel Ciolacu.

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost scoasă din arest, marţi seară, pentru un nou consult medical, dat fiind că, în condiţiile în care suferă de o boală autoimună, starea sa sănătate s-a agravat. Avocaţii lui Pintea au criticat faptul că autorităţile au creat condiţiile pentru ca aceasta să fie filmată de aproape, încătuşată şi într-o stare fizică precară.

Citește și: A intrat în insolvenţă! Un apropiat al lui Liviu Dragnea era acționar .