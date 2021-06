Marcel Ciolacu, despre colaborarea cu serviciile: 'Toată lumea e securistă, mai puţin adevăraţii securişti'

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, răspunde la acuzaţiile că ar fi omul serviciilor. Într-un interviu la Kanal D, Ciolacu a negat că ar fi avut vreo legătură cu Securistatea comunistă. Acesta spune că a avut doar relaţii normale, instituţionale, cu actualele servicii, în virtutea funcţiilor deţinute.

"Cred că se poate şi mai bine (întrebat dacă avem servicii puternice, n.r.). Avem nişte servicii... haideţi să ne uităm la acest caz nefericit de la Arad. Nu au existat atentate în România. Sunt lucruri evidente. Ar trebui să ne gândit că suntem în acest moment o ţară sigură. Nu puteam să fiu informator. Am avut relaţii instituţionale cu toate serviciile, în funcţia de vicepremier şi apoi de preşedinte al Camerei, ceea ce mi se pare corect. Toată arhiva corespondenţei cu serviciile este la Cameră. Mai este o vorbă: toată lumea e securistă, mai puţin adevăraţii securişti", a declarat Ciolacu.

Liderul PSD s-a referit şi la relaţia cu Gabriela Vlase, şeful SIE. "Sunt prieten cu domnul Vlase de când sunt parlamentar. A fost o chimie între noi, o apropiere de vârstă, prieten foarte bun şi cu Mihai Tudose. Nu mai avem timp de prietenie. Îmbătrânim cu toţii, funcţiile sunt trecătoare", a precizat Ciolacu.

Întrebat dacă a ajuns preşedintele PSD cu sprijinul SRI, Ciolacu a răspuns: "Nu. Cum poate SRI să pună şef la PSD? Cunoaşteţi acest balaur, PSD. Cum credeţi că un serviciu poate să impună pe cineva preşedinte? Nu am un istoric fabulos, am trăit din salariu, nu am probleme penale şi atunci trebuie să găsim ceva."