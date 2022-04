Marcel Ciolacu, despre vizita la Kiev: trebuia să fim mai discreți. Există un pericol, ne ducem în zonă de război/ Video

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că, deşi nu a fost invitat prin intermediul preşedinţiei României să facă vizita în Ucraina, va avea o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis înainte de a face, săptămâna viitoare, deplasarea în ţara aflată în război. Ciolacu este de părere că ar fi fost nevoie de mai multă discreţie cu privire la această vizită.

„Am fost invitat de omologul meu de la Kiev, de preşedintele Radei şi urmează să avem această întâlnire, vedem dacă avem întâlnire şi cu preşedintele şi primul ministru. Nu sunt primul demnitar care merge la Kiev şi nu am o problemă deosebită din acest punct de vedere. Sunt ferm convins că şi autorităţile române şi cele ucrainene o să asigure pe cât posibil această protecţie a demnitarilor”, a afirmat Marcel Ciolacu duminică seară, la Antena 3, întrebat dacă nu este periculoasă vizita pe care o are programată a Kiev.

El spune că „e bine” că merge împreună cu preşedintele senatului, Florin Cîţu, dar consideră că ar fi trebuit să existe mai multă ”discreţie” cu privire la această deplasare a demnitarilor români la Kiev.

„Trebuia să fim mai discreţi o perioadă mai lungă, pentru toată lumea era mai corect aşa. Există un pericol, e şi normal să existe, pentru că ne deplasăm şi în zonele de conflict, dar avem şi noi românii noştri care trăiesc acolo, în aceste zone de conflict”, adaugă şeful PSD.

Întrebat dacă va avea consultări cu preşedintele Klaus Iohannis înainte de deplasarea în Ucraina, CIoacu a răspuns că va discuta cu preşedintele pentru că „aşa este corect”.

„Nu o să am consultări, pentru că nu sunt emisarul preşedintelui. Nu am fost invitat prin preşedintele României, am fost invitat direct, dar cred că este corect- fără să am un parteneriat cu preşedintele- cred că este corect să am o discuţie, înainte de a merge la Kiev, cu preşedintele României, ţinând cont de contextul a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Aşa consider eu, ca om politic”, a adăugat liderul social-democrat.

Ciolacu exclude un conflict în care România să participe împotriva Rusiei.

„Din punct de vedere militar, este exclus ca România să intre într-un conflict direct cu Rusia. Cel puţin în acest moment, este exclus. (...) Orice analiză militară nu duce spre aşa ceva”, a mai declarat Marcel Ciolacu.