Marcel Ciolacu îl numeşte pe Iohannis 'politricul unui partid': 'S-a descalificat ca preşedinte al României'/ VIDEO

Marcel Ciolacu afirmă că preşedintele Iohannis s-a descalificat prin declaraţiile din ultima perioadă şi s-a transformat într-un politruc care propagă ură.

"Credeţi că un preşedintele de stat este normal să facă ceea ce face domnul Iohannis? Stat european mă refer. Aţi mai auzit în Europa ca un preşedinte să devină politricul unui partid politic şi purtătorul de cuvânt în timpul campaniei electorale? Nu există aşa ceva. S-a descalificat ca preşedinte al României intervenind brutal în viaţa politică şi într-o campanie electorală. Domnul Iohannis trebuie să fie mediatorul societăţii, nu trebuie să propage ură, să împartă oamenii în buni şi răi. Are alte prerogative constituţonale", a declarat Ciolacu la Hotnews LIVE.

Întrebat dacă preşedintele nu are voie să aibă opinii politice, Marcel Ciolacu a răspuns: "Astea-s opinii politice, ceea ce face domnul Iohannis? Ar trebui să spună adevărul. Cu ce a greşit PSD cu ce a greşit PNL. Să recunoască că guvernul său, Guvernul Orban, este de departe cel mai incompetent şi cel mai corupt guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani. Eu când am decis să fie votat acest guvern, nu mai era 'o simplă răceală' acest virus, cum spunea domnul Iohannis. Am asumat o decizie politică ca om de stat, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, nu neapărat ca preşedinte al PSD. Nu am avut de unde să ştiu ce va urma, incapacitatea acestui guvern de a se transforma şi de a intra într-o dinamică a cerinţelor societăţii, în timp real. Noi am văzut care e criza sanitară, care este criza economică, criza din învăţământ şi am căutat să aducem cât mai mulţi specialişti pe liste."